السيطرة على حريق هائل داخل مخزن قطع غيار سيارات بطوخ

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق هائل اندلع اليوم الأربعاء، داخل مخزن قطع غيار سيارات بقرية «الدير»، بدائرة مركز شرطة طوخ، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وأسفر الحريق عن التهام 2 كونتينر، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة، التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تلقى العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، بلاغاً يفيد باندلاع حريق هائل في مخزن قطع غيار سيارات بقرية «الدير»، دائرة مركز طوخ، وعلى الفور، انتقل المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث المركز، والرائد محمد بدوي، رئيس الحماية المدنية في طوخ، و3 سيارات إطفاء، وجرت السيطرة على النيران، وبالمعاينة تبين أن الحريق شب في قطعة أرض عبارة عن مخزن قطع غيار سيارات.

وتبين أن النيران التهمت 2 كونتينر يحتويان على قطع غيار سيارات، ورجحت الأجهزة الأمنية أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ، لمعرفة ما إذا كان المخزن مرخصاً من عدمه، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، التهم حريق هائل محل كنافة شهير بمدينة بنها، حيث تمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وأسفر الحريق عن احتراق المحل بالكامل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسؤال صاحب المحل، وندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق، وطلب تحريات المباحث.