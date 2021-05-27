إزاي تحصل على لقاح كورونا في المنزل؟.. وزارة الصحة تحسم الجدل

حددت وزارة الصحة والسكان الفئات المستحقة بالتطعيم في المنازل، موضحة أن المصابين بشلل نصفي أو رباعي أو أطفال، أو الشلل الرعاش، ومرضى «اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، والأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، الوهن العضلي، التصلب المتعدد MS»، والذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية، أو بتر في الأطراف السفلية.

الخط الساخن للوزارة

وقالت الوزارة، إنه لكي تطلب خدمة التلقيح لهذه الفئات لابد من التواصل عبر الخط الساخن «15335»، وذلك بعد التسجيل أولا على الموقع الإلكتروني، لتلقي اللقاح، والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم.

الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوي، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم المواطنين كافة، بعد الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات وزارة الصحة وكذلك الجامعية والقوات المسلحة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، واستعرضت الوزارة طرق التقديم للحصول على لقاح كورونا.

وتواصل وزارة الصحة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات كافة، للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخري.

وناشدت الوزارة، المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات، وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات.