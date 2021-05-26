وزارة الزراعة: مصر الدولة الثالثة عالميا في إنتاج سمك البلطي

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن ما يثار عن انتشار أسماك فاسدة في الأسواق غير صحيح، والحكومة حريصة على تقديم منتجات جيدة لكل المصريين سواء الإنتاج النباتي أو السمكي، وتسعى إلى تعظيم الإنتاجية في هذه القطاعات، وهذا يحقق طفرات كبيرة، وقطاع الأسماك يحقق طفرات واعدة مشيرًا إلى أن مصر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا في إنتاج الأسماك، والدولة التاسعة عالميا في إنتاج الأسماك من المزارع، والثالثة عالميا في إنتاج سمك البلطي.

وأضاف «القرش»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الأربعاء، أن هذه الطفرات تؤكد على جودة وجدارة القطاع السمكي في مصر، وهناك جهود كثيرة بذلت في البحيرات والمزارع، والبحار، وهناك توسعات في البحر المتوسط والبحر الأحمر في الاستزراع السمكي.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن ما تردد عن وجود أسماك فاسدة شائعات تحدث والدولة قادرة على إنتاج أسماك عالية الجودة، وهناك معامل على أعلى مستوى، وتوفير لكافة المعدات والتحاليل اللازمة، والمعامل حاصلة على شهادة الأيزو.

كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفى اليوم الأربعاء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنَّه لا صحة لانتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، وأن الأسماك المتداولة بالأسواق صالحة وآمنة، مُشددةً على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.