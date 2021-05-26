العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار مصنع بالخانكة

عثر الأهالي على طفلة رضيعة، ملقاة بجوار مصنع للزجاج دائرة مركز شرطة الخانكة، بمحافظة القليوبية، ملفوفة داخل بشكير من القماش، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد البوشي، رئيس النيابة، لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطاراً من العميد محمد عبد السلام، مأمور مركز شرطة الخانكة، بعثور الأهالي على طفلة رضيعة ملفوفة داخل بشكير من القماش، ملقاة بجوار مصنع للزجاج بدائرة المركز.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وكلفت الأجهزة الأمنية بكشف غموض الواقعة.

وفي وقت سابق عثرت أجهزة الأمن بالقليوبية علي طفلة لقيطة عمر 5 أيام ملقاة داخل كرتونة مياه معدنية، وموضوعه داخل محطة قطار القناطر القديمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الاجهزة الأمنية بمركز القناطر إخطاراً بورود بلاغ من أحد المواطنين بالعثور على طفلة لقيطة حديثة الولادة، ملقاة داخل كرتونه مياه معدنية على رصيف محطة القناطر القديمة إنتقل رجال مباحث مركز القناطر وجري تحرير محضر وتسليم الطفلة لدار الرعاية تحت تصرف النيابة، ووضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة للتوصل لمرتكبها.

ورجحت التحريات الأولية أن التخلص من الطفلة كان بسبب الحمل السفاح، مما دفع أحد أبويها للتخلص منها بهذه الطريقة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بسرعة كشف غموض الواقعة، وإيداع الطفلة دار رعاية وطلب تحريات المباحث.