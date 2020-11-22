العثور على طفلة حديثة الولادة بجوار مقابر الخانكة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور علي طفلة حديثة الولادة بجوار مقابر بدائرة مركز الخانكة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد عبدالسلام مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من وليد عثمان، بعثوره فجرا علي طفلة حديثة الولادة ومجهولة الهوية بجوار مقابر الشيخ مصلح، التابعة لمركز الخانكة.

وعلي الفور تم تسليم الطفلة لمركز شرطة الخانكة، والذي بدوره قام بتحويلها لمستشفي الخانكة المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليها وتوفير الرعاية اللازمة لها، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

في وقت سابق عثر أهالي منطقة الحي الأول بمدينة العبور بمحافظة القليوبية علي طفل حديث الولادة ملقي علي الرصيف تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا من الأهالي بالعثور علي طفل رضيع ملقي علي الرصيف بمنطقة الحي الأول بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع العثور على الطفل الرضيع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطفل الرضيع ورعايته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.