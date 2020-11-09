"جريمة الخانكة".. اعترافات 3 سيدات بعد خطف طفلة: أمها نصبت علينا

كشفت التحقيقات مع 3 سيدات بالخانكة تم القبض عليهن بتهمة خطف طفلة عمرها 3 سنوات من والدتها بشبرا الخيمة، أن الدافع للجريمة هو الانتقام من والدة الطفلة لقيامها بالنصب عليهن وتوريطهن فى مشاكل مع الجيران بحجة استخراج بطاقات المعاش الشهرى.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمات بارتكاب الواقعة بسبب تلك الخلافات المالية مع والدة المجنى عليها لقيامها بالنصب عليهن عقب إيهامهن بقدرتها على استخراج بطاقات دفع إلكترونية "فيزا" يتم بموجبها صرف معاش شهرى.

وأوضحت التحقيقات قيامهن على إثر ذلك بتجميع عدد من صور بطاقات الرقم القومى من بعض الأهالى وتحصيل مبالغ مالية منهم قاموا بتسليمها لهن مقابل تحصلهم على جزء من تلك المبالغ، وأضافن أنه عقب قيام المُبلغة بتسليمهن البطاقات الإلكترونية المُتفق عليها وقيامهن بتسليمها للأهالى.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمات فوجئن بقيام الأهالى بإعادتها لهن لاكتشافهم أنها ليست بطاقات فيزا وإنما مجرد حافظة إلكترونية، فاتفقن على اختطاف ابنتها بقصد مساومتها على إعادة تلك المبالغ وارتكبن الواقعة وتم بإرشادهن ضبط عدد من البطاقات الإلكترونية السابق قيام المُبلغة بتسليمها لهن.

وخلال التحقيقات اعترفت والدة الطفلة بالنصب عليهن بالاشتراك مع شخص آخر قام باستخراج البطاقات الإلكترونية نظير اقتسامهما المبالغ المالية المتحصل عليها، وأضافت بقيامها بإنفاق نصيبها من تلك المبالغ.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من ربة منزل ومُقيمة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بقيام ثلاث سيدات جميعهن مقيمات بدائرة المركز بمغافلتها واختطاف نجلتها البالغة من العمر ثلاث سنوات عقب تقابلها معهن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لحل خلافات مالية بينهن.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن تأكيد صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهن بمأمورية أسفرت عن ضبطهن وتحرير الطفلة المجنى عليها من مسكن إحداهن، وبمواجهتهن اعترفن بارتكابهن الواقعة لخلافات مالية بينهن وبين المبلغة لسابقة قيام المُبلغة بالنصب عليهن عقب إيهامهن بقدرتها على استخراج بطاقات دفع إلكترونية "فيزا".