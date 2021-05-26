عبدالمنعم سعيد: توجد حركة إيجابية من الدول الغربية وأمريكا تجاه مصر

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك حركة إيجابية من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مصر، وليس صدفة أن يكون اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بنفس المساحة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونفس الاتفاق حول القضايا الأساسية في المنطقة التي تمثل مصر حجر الزاوية فيها.

وأضاف «سعيد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هناك أمور واضحة جدا فيما يتعلق بالأزمة الليبية، وعلى رأسها خروج المرتزقة والسير على خارطة طريق سياسية واضحة، وفي القضية الفلسطينية هناك اتفاق أيضا على وقف إطلاق النار، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار في غزة، مشيرا إلى أن العنوان الكبير لهذه المرحلة هو حل الدولتين الذي مر بمراحل عديدة من مفاوضات، ثم انتفاضة، ومفاوضات أخرى، ثم حرب غزة الثانية والثالثة وانهارت هذه المفاوضات، مشددا على أن العودة للمفاوضات ضرورية، ويجب أن يكون هناك سلطة وطنية فلسطينية جاهزة للتعامل مع الأوضاع الجديدة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن خطة التعمير تتوازى مع وجود سلطة فلسطينية للتعامل مع هذه الفرصة الجديدة واستغلال التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه يتم البناء على هذه الحالة بالأفكار، والحرب السابقة استمرت خمس أسابيع، والضحايا كانوا نحو 3 آلاف شخص، ولكن الهجوم الأخير انتهى وعدد الضحايا 240 شخصا، وحجم التدمير الإسرائيلي لغزة مروع، والعالم انتبه إلى المشاكل الخاصة بالفلسطينيين، وأن القدس قضية مستمرة ولم تمت على الإطلاق، والفلسطينيون وجدوا أن قضيتهم لها فرصة أمام العالم.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم، أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك فيكتوريا نولاند وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية، والسفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، وتوماس سوليفان نائب سكرتير رئيس الأركان الأمريكي، والسفيرة باربرا ليف من مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء وزير الخارجية الأمريكي، ناقلاً تحياته إلى الرئيس «جو بايدن»، مؤكدا علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين، بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة.