عاجل.. الأوقاف تنهي خدمة إمام وخطيب بالغربية

قررت وزارة الأوقاف، إنهاء خدمة محمد إسماعيل إبراهيم إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية، بناء على الحكم القضائي الصادر بشأنه.

وقالت الوزارة في بيان لها: «أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء 26/ 5/ 2021، خدمة محمد إسماعيل إبراهيم إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية».

وأكدت الوزارة، أنه من تاريخه، أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الغربية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها، كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.