حادث إطلاق النار في أمريكا اليوم.. نزيف الدماء مستمر

أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا وقوع حادث إطلاق نار في أمريكا اليوم، أصيب فيه عدة أشخاص، ليضاف هذا الحادث إلى سلسلة حوادث إطلاق النار العديدة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في الشهور الأخيرة.

حادث إطلاق النار في أمريكا اليوم

وأوردت شبكة إيه بي سي الأمريكية أن عددًا من الأشخاص يتلقون العلاج، فيما لا تزال السلطات تقيم الموقف، مضيفة أن مشتبهًا به سقط جراء طلقات نارية، وذلك دون ذكر المزيد من التفاصيل، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وحادث إطلاق النار في أمريكا اليوم، واحد من سلسلة حوادث إطلاق نار شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية بوتيرة متسارعة ومتكررة خلال الشهور الماضية، وفي أنحاء مختلفة بها، وراح ضحيتها العشرات بل المئات من الأمريكيين.

وتحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التصدي لأسباب حادث إطلاق النار في أمريكا اليوم، وغيره من الحوادث الشبيهة، وذلك من خلال فرض تشريعات جديدة تحظر على الأمريكيين حيازة واستخدام الأسلحة النارية.

غير أن جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتصدي لحادث إطلاق النار اليوم، وغيره من الحوادث الشبيهة، تصطدم بموقف المشرعين الجمهوريين الذين يعتبرون حيازة واستخدام الأسلحة النارية جزءًا من الحرية الشخصية للأمريكيين.

وكانت إحدى النواب الجمهوريين في «الكونجرس» الأمريكي، وتدعى «لورين بوبيرت»، أثارت الاستهجان مؤخرا، عندما ظهرت خلال اجتماع لإحدى اللجان عبر تطبيق «زووم» وخلفها مجموعة من الأسلحة النارية.

وشاركت النائبة الجمهورية، 34 عاما، مع مجموعة أخرى من المشرعين في اجتماع تنظيمي للجنة الموارد الطبيعية عبر الفيديو بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عندما ظهرت على الشاشة من منزلها وخلفها رفوف وضعت عليها 3 بنادق على الأقل ومسدس.

وبوبيرت ناشطة في مجال حقوق حمل السلاح، انتخبت عضوا في مجلس النواب عن ولاية كولورادو الغربية في نوفمبر 2020، وهي من المؤيدين المخلصين للرئيس السابق دونالد ترامب.