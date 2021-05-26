أمير صلاح الدين يزور شريف الدسوقي في المستشفى «صور»

زار الفنان أمير صلاح الدين، الفنان شريف دسوقي في المستشفى، بعد نقله من الإسكندرية إلى القاهرة، ليخضع للعلاج الطبيعي خلال الفترة المقبلة، بعد بتر ساقه فور تدهور حالته الصحية.

ونشر «أمير» عبر حسابه الشخصي «فيس بوك» صورًا تجمعه بنجله «زين» في المستشفى مع شريف دسوقي، وعلق عليها قائلاً: «زين مع شريف الدسوقي في المستشفى».

الرئيس السيسي يطمئن على حالة الفنان شريف دسوقي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي اطمأن على الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، وذلك بعد خضوعه لعملية بتر بقدمه، على خلفية إصابته بمرض السكري، بحسب ما أكدت مصادر لـ«الوطن»، وأنه تحسن خلال الفترة الحالية بشكل ملحوظ .

وشكر الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاطمئنانه على صحة الفنان شريف دسوقي، إذ كتب عبر حسابه على «فيس بوك» قائلا: «خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتصاله للاطمئنان على الفنان شريف دسوقي، وتوصيته للشركة المتحدة بتحمل تكاليف علاجه كاملة، شكرا سيادة الرئيس».

تفاصيل الحالة الصحية لشريف دسوقي

ويعاني «دسوقي» من مرض السكري منذ سنوات، وخضع لعملية بتر قدمه إثر جرح قديم، خلال الساعات الماضية، غير أن الحالة الصحية له وبالتحديد النفسية مدمرة للغاية بعد أن علم ما حدث لقدمه ورغم أنه رضى بقضاء الله، ولكنه يشعر بأن ما حدث له سيكون سببا فى ابتعاده بشكل كبير عن أداء عمله الفني لصعوبة تجسيده الأدوار التى تتضمن حركة مثل دوره فى مسلسل «بـ100 وش».

الفنان شريف دسوقى كان قد حاز على جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كما ذاع صيته حينما شارك فى بطولة «مسلسل 100 وش» الذى عرض العام الماضي وحقق نجاحا مبهرا مع الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين.