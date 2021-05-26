«الجلالة» تستقبل وفد جامعة أريزونا ستيت الأمريكية لتنفيذ برامج مشتركة

استقبلت جامعة الجلالة، اليوم، وفدًا من جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، ممثلا في الأستاذ الدكتور ستيفاني لندكويست، نائب رئيس الجامعة، والدكتور دوج بيكر المدير التنفيذي لمؤسسة سنتانا للتعليم، الأستاذ الدكتور وديع عطية، المسؤول التنفيذي لمؤسسة سنتانا التعليمية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأستاذ الممارسة بجامعة أريزونا ستيت.

واستقبل الوفد، الأستاذ الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، والأستاذ الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية وخدمة المجتمع وتطوير البيئة، والأستاذ الدكتور طارق أبوالمعاطي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور ياسر كاظم القائم بأعمال الامين العام للجامعة، والدكتورة رنا زيدان أمين سر مجلس الأمناء بالجامعة.

وقالت الجامعة في بيان لها، إن الزيارة جاءت في ضوء مناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تنفيذ البرامج المشتركة بين الجامعتين، لاستكشاف الجامعة بمرافقها والمنطقة الجغرافية المحيطة بها في مدينة الجلالة، حيث أن التعاون لن يكون فقط على المستوى الأكاديمي ولكن علي كافة المستويات.

وأضافت، أن هذه الخطوة تعد بداية لتفعيل الشراكة بين الجامعتين، وذلك وفقا لاتفاقية التعاون المشتركة، التي شهد مراسم توقيعها الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الإثنين 10 مايو، بحضور السفير جونثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمصر.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن هذه الاتفاقية هي نتاج عمل وجهد كبير من الطرفين، وتسعى للاستفادة من الخبرة الأمريكية في تقديم برامج دراسية حديثة ومتميزة، خاصة أن جامعة الجلالة تمثل واحدة من منظومة الجامعات الدولية التي تحرص على تقديم خدمة تعليمية بجودة لا تقل عن مثيلاتها في دول العالم.

وأشار إلى أن الاتفاقية تمثل نقطة تحول في أداء العملية التعليمية داخل الجامعة، باستضافة الأساتذة والخبراء الامريكيين للتدريس، سواء بالحضور أو بنظام التعليم عن بعد، مضيفا تطلع الجامعة لعقد مزيد من اتفاقيات التعاون الثقافى والعلمى، وتبادل الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بين الطرفين.

وتابع، أن الاتفاقية تنص على منح شهادة مزدوجة «Dual degree» معتمدة من جامعتي الجلالة واريزونا، لكليات الهندسة، والعلوم، وإدارة الأعمال، والإعلام والفنون، ومنح شهادة معتمدة من جامعة الجلالة بمساعدة إدارية من الشريك التجاري لجامعة أريزونا (CINTANA) لكليات الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، الهندسة الزراعية وعلوم الغذاء، كما تنص على التعاون بين الطرفين في تأسيس برامج تعليمية ذات مواصفات عالمية، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية لجامعة الجلالة فيما يتعلق بالعملية التعليمية.

من جهة أخرى، عقدت عدد من اللقاءات خلال الزيارة مع العمداء ومديري البرامج في مجالات الهندسة، والأعمال، والعلوم الاجتماعية، والفنون والتصميم، والعلوم الأساسية، والإنتاج الإعلامي، وادارت تطوير الاعمال وشئون العاملين وتكنولوجيا المعلومات، للتعرف علي طبيعة وسير العمل داخل الجامعة، وللرد علي كافة الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بكلا الطرفين.

الجدير بالذكر، تعد جامعة الجلالة، إحدى الجامعات الأهلية التي تم افتتاحها في عامها الاول بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظاماً وخدمة تعليمية بجودة لا تقل عن مثيلاتها في دول العالم، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.

يستوعب الحرم الجامعي مقرات لخمسة عشرة كلية تقدم أكثر من 65 برنامج متميز، حيث تم افتتاح 14 مجالا هذا العام منقسمين إلى 29 برنامجا في شتي المجالات منها مجال الطب، الإنتاج الإعلامي، العلاج الطبيعي، العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، الصيدلة، العلوم الهندسية، العمارة، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، طب الأسنان، علوم التمريض وأخيرا علوم وهندسة الحاسبات، كما تضم الجامعة مستشفى تعليمي جار تجهيزه، وسكن خاص للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتوفر أيضا وسائل مواصلات للطلاب والسادة العاملين بالجامعة.

الجدير بالذكر أيضاً، أن جامعة أريزونا واحدة من أهم الجامعات الأمريكية، ولها موقع متميز في التصنيفات العالمية، خاصة انها مصنفة رقم 1 في الابتكار على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تصنيفها دولياً رقم 155 مما يجعلها واحدة من أفضل الجامعات الدولية.