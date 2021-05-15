رئيس جامعة الجلالة: اتفاقيات تؤامة مع جامعات عالمية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية (حوار)

قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إنَّ الجامعة أبرمت الفترة الماضية عدد من اتفاقيات التعاون والتوأمة مع جامعة هيروشيما اليابانية وجامعة أريزونا الأمريكية، وذلك في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية بشأن التوسع والانخراط مع الجامعات العالمية للاستفادة من إمكانياتها وقدراتها وخبراتها من أجل إخراج كوادر بشرية متميزة مؤهلة لمختلف سوق العمل محلياً ودولياً.

وأضاف رئيس جامعة الجلالة في حواره لـ«الوطن»، أنَّه يأمل العام الدراسي المقبل بدء الدراسة بالبرامج المشركة، لافتًا إلى أنَّه يجرى حالياً وضع الخطوط العريضة بشأنها أبرزها قمية المصروفات الخاصة بها، مشيراً إلى أنَّ هناك 1200 طالب حالياً مقيد بمختلف البرامج الدراسية العام الجاري، وأنَّه من المستهدف مضاعفة الأعداد العام المقبل، فضلاً عن فتح التقدم للطلاب الوافدين.

و إلى نص الحوار:

** حدثنا عن اتفاقية الشراكة والتوأمة للجامعة مع الجامعات العالمية؟

- الاتفاقيات تأتي تنتفيذاً لتوجيهات القبادة السياسية بشان التوسع والانخراط والتعاون مع الجامعات العالمية المختلفة ذات المكانة المرموقة وذلك للاستفادة من الخبرات والإمكانيات لتوفير برامج دراسية عالمية مما يضمن مستوى دولي وعالمي متميز من التعليم ويهدف إلى إخراج كوادر بشرية متميزة مؤهلة لمختلف سوق العمل محلياً ودولياً.

** ماذا عن اتفاقية جامعة الجلالة مع جامعة «أريزونا» الأمريكية؟

- اتفاقية التوأمة هي نقة تحول للعملية التعليمية وسيتمّ من خلالها استضافة أساتذة أمريكيين للتدريس وسيكون هناك تبادل علمي وثقافي وطلابي، كما أن الاتفاقية تهدف إلى منح شهادة علمية مزدوجة لعدد من الكليات «الهندسة والعلوم وإدارة الأعمال والإعلام»، وستكون هناك شهادة معتمدة بمساعدة الشريك الأجنبي، لكليات العلاج الطبيعي والصيدلة والتمريض وعلوم الغذاء، كما تهدف الاتفاقية أيضًا إلى تأسيس برامج تعليمية ذمشتركة ذات مواصفات عالمية.

رئيس جامعة الجلالة الأهلية: نستهدف مضاعفة أعداد الطلاب خلال العام الدراسي الجديد

** وماذا عن اتفاقية جامعة الجلالة وهيروشيما اليابانية؟

- الاتفاقية تهدف إلى نقل الخبرة الأكاديمية والعلمية من جامعة هيروشيما إلى جامعة الجلالة، وهي من أهم الجامعات اليابانية، وتتمتع بموقع متميز في التصنيفات العالمية، كما أنَّها سيكون لها دور في استضافة اساتذة وخبراء يابانيين إلى لجامعة الجلالة وكذلك التبادل الطلابي، كما أن الاتفاقية مدتها 5 سنوات، على أن تقوم جامعة هيروشيما بإرسال 15 أستاذًا جامعيًا إلى الجلالة، 5 أساتذة في كل المجالات، والتعاون أيضًا في تأسيس برامج تعليمية مختلفة ذات مواصفات عالمية متميزة.

** وهل هناك عقود توأمة أخرى سيتمّ توقيعها مع جامعات عالمية الفترة المقبلة؟

- وقعنا الفترة الماضية مع جامعة هيروشيما اليابانية وجامعة أريزونا الأمريكية، في عدد من التخصصات المشتركة، ونتطلع السنوات المقبلة الإتفاق مع عدد من الجامعات العلمية وذلك وفقاً لاستراتيجية الدولة المصرية.

حيدر: وقعنا عقود شراكة وتؤامة مع جامعتي اريزونا الأمريكية وهيروشيما اليابانية لمنح شهادات جامعية مشتركة

** ومتى سيتمّ التطبيق لاتفاقيات الشراكة والتوأمة في الجامعة؟

- نسعى أن يتمّ التطبيق بدءاً من العام الدراسي المقبل ونتمني ذلك، ونبذل قصارى جهدنا لإنهاء بعض الإجراءات لبدء الدراسة بالاتفاقيات الموقعة.

** وهل سيكون هناك تأثير على المصروفات الدراسية؟

- بالتأكّيد سيكون هناك مصروفات إضافية على البرامج المشتركة، ولكنها لم تحدد بعد حتى الآن، وسيتمّ تطبيقها على الطلاب الجدد الراغبين في الانضمام إلى البرامج الدراسية بالجامعة ذات عقود الشراكة والتوأمة، وستكون شهادة دولية وستكون كلها وفق جدول واحد مع الاعتمادات النهائية.

** وكيف سيتمّ التعامل مع الطالب من ناحية الشهادات؟

- سيمنح الطالب بالبرامج الموقع عنها عقود شراكة، فسيكون هناك شهادات مزدوجة، سيحصل على شهادتين، بمعني نفس الشهادة الممنوحة للطالب من جامعة الجلالة ستكون واحدة لها أيضا من جامعة أريزونا، ونتمنى التطبيق من العام المقبل ، وسيكون التطبيق على الدفعات الجديدة.

** هل يحق للطالب التحويل إلى البرامج المشتركة بعد البدء في التنفيذ؟

- يحق للطلاب المقيدين بالجامعة التحويل إلى البرامج المشتركة بناءاً على رغبته.

** وهل يحق للطالب السفر إلى الجامعات الموقع معها عقود توأمة؟

- طبعا، سيكون له الحق، والدراسة فصل دراسي كاملاً سواء كان في الولايات المتحدة الأمريكية بمقر جامعة أريزونا أو في مقر جامعة هيروشيما باليابان، ولم تحدد مصروفاتها حتى الآن، وبالنسبة للسفر كانت من ضمن الشروط الرئيسية التي جرى الإتفاق عليها .

جامعة الجلالة: البرامج ستكون بمصروفات إضافية بدءا من العام الجامعي المقبل ويحق لطلاب العام الحالي التحويل فور البدء في التنفيذ

** هل تمّ الاتفاق على أعداد معينة من الطلاب سيتمّ قبولهم بالبرامج الدراسية المختلفة؟

- طبعًا، وستكون بأعداد محدودة و يجرى الاتفاق عليها، ولكن الهدف الرئيسي هو تحقيق جودة رئيسية في الخدمة التعليمية المقدمة.

** وكم عدد الطلاب المستهدف أنَّ يكونوا مسجلين بالعام الدراسي الجديد 2021-2022؟

- 1200 طالب مقيد حالياً بمختلف البرامج الدراسية بالجامعة حتى الآن، ونستهدف العام الدراسي المقبل مضاعفة الرقم، خاصة أن هناك عدد من البرامج الدراسية الجديدة سيتمّ إتاحتها أمام الطلاب.

** وماذا عن خطتنا لجذب الطلاب الوافدين؟

- نعمل على قدم وساق بالتعاون مع الإدارة العامة للوافدين في الوزارة، وإن شاء الله سيكون هناك عدد من الطلاب الوافيدن بالجامعة العام الدراسي المقبل، ونعمل حالياً على تسويق برامج الجامعة المختلفة أمام الطلاب بمختلف البرامج الدراسية.