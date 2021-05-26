خبير شؤون أسيوية: كورونا شهد 12700 طفرة حتى الآن

قال الدكتور وائل عواد، خبير الشؤون الآسيوية، إن هناك طفرتين في السلالة الهندية الجديدة، مسؤولتين عن الانتشار السريع للقاحات، لذلك فإنه دفع العديد من شركات الطيران إلى منع دخول الهنود، خوفا من تفشي هذه السلالة، مشيرا إلى أنه لا يوجد معلومات طبية كافية حول فعالية اللقاحات على الطفرات الهندية، وهناك أنباء عن فاعليتها، مشيرا إلى أن فيروس كورونا شهد أكثر من 12700 طفرة.

وأضاف «عواد»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع برنامج «الآن» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، أن خطورة الطفرة الهندية الأخيرة دفعت العلماء للقول بأن هذا الفيروس ربما لا يكون في الواقع طبيعيا، وربما يكون طُور في بعض المختبرات وانتشر، خاصة أنه لا يتأثر بالطقس، حيث إنه ينتشر في أماكن بها درجة حرارة أقل من 40 درجة تحت الصفر، ومناطق أخرى درجة حرارتها تتخطى الـ40 درجة مثل الهند، لذلك فإن هذا الفيروس الخبيث استطاع أن يطور نفسه وينتشر في هذه البيئات المختلفة.

وتابع خبير الشؤون الآسيوية، أن الدول لا تشارك بعضها البعض بما وصلوا إليه في الأبحاث حول الفيروس، حيث إن الشركات في هذه الدول تتصارع لإنتاج أدوية وبيعها، والعالم كله يدفع ثمن كل هذا.

وأشار إلى أن الهند دولة رائدة في مسألة تصنيع اللقاحات والأدوية، ولكن البنية التحتية الصحية لم تتحمل الأعداد اليومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد، ولكن في الفترة الأخيرة هناك أخبار جيدة، وهي أن أعداد الإصابات اليومية بدأت في الانخفاض، وذلك بسبب الحجر الصحي، والهند تتخوف من انتقال الفيروس إلى المناطق الريفية.

وأوضح أن هناك نقصا في اللقاحات ولكن الشركات الصينية والأمريكية وعدت بإرسال كميات كبيرة من اللقاح لأن الهند تحتاج إلى تلقيح 700 مليون شخص، وحتى الآن لقحوا 185 مليون مواطن، وهي بحاجة إلى أكبر كميات من التطعيم لكي تلقح أكبر نسبة من عدد السكان.