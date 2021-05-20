الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تدخل منعطفا خطيرا

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن القضية الفلسطينية تدخل اليوم منعطفا خطيرا مع جنوح متصاعد من اليمين المتطرف في إسرائيل، حيث صارت أجندة المتطرفين المنادين جهارا بقتل العرب وترحيلهم عن أرضهم فعليا برنامج عمل الحكومة الإسرائيلية، وأصبح الانتقام من المدنيين في غزة سبيلا للبقاء على رأس السلطة في إسرائيل.

وأضاف «زكي»، في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بثتها قناة «Extra News» الفضائية، أن هذه الأزمة كشفت عن مخاطر الإهمال الدولي للقضية الفلسطينية، مشددا على أن حل الدولتين القائم على التفاوض والذي تتآكل فرصه يوما بعد يوم هو الاختيار الذي اختارته الدولة الفلسطينية وجامعة الدول العربية، إلا أن الاحتلال يفضل حلا يقوم على الفصل العنصري، وهو مستعد لأن يذهب لأبعد مدى في تطبيقه، ويرتكب جرائم ضد الإنسانية.

وتابع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية تدعو الجمعية الموقرة إلى عدم القبول بالمنطق الخاطئ الذي يستهدف حماية الاحتلال واستدامته، وآن الأوان لرفض هذا الواقع المشين، وأن يتحمل الاحتلال المسؤولية عن جرائمه.