بالخطوات.. تفاصيل تسجيل رقم تأميني لأول مرة والاستعلام عنه

أكدت الهيئة القومية للتأمينات، أن الرقم التأمينى هو المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة منذ ميلاد الشخص ويستمر حتى استحقاق المعاش، مشيرا إلى أنه يكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط.

وأوضحت التأمينات، أنه تم العمل على تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يمكن للمواطن الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال بالخط الساخن 16217.

خطوات تسجيل رقم تأمينى

ولفتت هيئة التأمينات، أنه في حال عدم الاستدلال عن الرقم التأميني يتم اتباع الخطوات التالية:

- يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع.

- صورة ضوئية للتسجيل من خلالها.

- يقوم الموظف المختص بالاستعلام عن الرقم التأميني بقاعدة المعلومات بالحاسب.

وأشارت إلى أنه ​في حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم إبلاغك به، أما ​في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني وإبلاغك به​.​

السجل يشمل بيانات الرقم التأمينى واسم الأم

وأكدت هيئة التأمينات على موقعها الرسمى، أنه يتم تخصيص رقم واحد للفرد في نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية، والعمل على إنشاء سجل يشمل بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى

- يتم اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى ثم الضغط على ​​بدء الخدمة.

- يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم، والاسم الأول للأم.

- يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

- يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

وألزمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، العامل عند التحاقه بعمل في القطاع الخاص بإخطار الهيئة، خلال ثلاثة أشهر«90 يوما» من تاريخ تسلمه العمل وذلك منعًا للتهرب التأمينى.