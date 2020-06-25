خطوات استخراج الرقم التأميني لمعرفة موقف العلاوات الـ5

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف المجمد السابق من العلاوات الـ5 كل 3 أشهر، بداية من الشهر المقبل، والمستحقين لصرف العلاوات الـ5، هم من أحيلوا على المعاش في الفترة من 1 يوليو 2006، حتى 1 يوليو 2015، كما سيتم صرف ربع الـ5 علاوات، كل 3 أشهر أيا كانت القيمة.

وأصبح متاحًا لدى المواطنين منذ أمس الأربعاء، الاستعلام إلكترونيا عن استحقاق صرف العلاوات، من خلال موقع الإلكتروني للمعاشات، من خلال إدخال الرقم التأميني والرقم القومي لمستحق المعاش.

الاستعلام عن الرقم التأميني

وسهلت وزارة التضامن الاجتماعي على المواطنين، لمعرفة الرقم التأميني في خطوات بسيطة، من خلال الضغط هنـــــــــا.

سيتطلب الأمر إدخال الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم باللغة العربية ثم الضغط على إظهار الرقم.

ويمكن استخدام الرقم التأميني في الاستعلام عن موقف الشخص من العلاوات الخمس وقيمتها.

مواعيد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

سيتم صرف العلاوة بأثر 5 سنوات، تقسم على 4 دفعات بالتساوي على أن يتم:

صرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل.

الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل.

الدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 .

والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.

كيف سيتم إضافة العلاوة الدورية

سوف يتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%، لتصرف بداية يوليو المقبل‏، بحد أقصى 980 جنيها.