«قطعوا بعض».. تفاصيل القبض على «بذرة ووردة وحركات» بكفر الشيخ

خناقة بالسكاكين دارت أحداثها في ميدان العالم الراحل أحمد زويل، بمدينة كفر الشيخ، حيث أظهر مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة، 3 أشخاص يعتدون على شخص رابع بالسكاكين، وظهر في الفيديو، الذي تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على نطاق واسع، طفلاً يصرخ ويحاول الابتعاد عن مكان الخناقة، لتتحرك مباحث قسم ثاني كفر الشيخ إلى المكان بعد حدوث الواقعة، وتلقي القبض على 3 أشخاص، عقب التعرف على هوياتهم.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثاني كفر الشيخ، بورود إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول أحد الأشخاص، يُدعى «ياسر ح. م.»، 32 سنة، ميكانيكي سيارات، يقيم بمدينة كفر الشيخ، مصاباً بعدة جروح في الجسد.

وانتقلت قوة من قسم ثاني كفر الشيخ إلى المستشفى العام، وبسؤال أقارب المجني عليه، اتهم شقيقه « قدري ح.»، 45 سنة، كلاً من ابن خالته «صبري ر. س.»، وشهرته « صبري بذرة»، و«محمود ش. م.»، نقاش، وشهرته «أبو وردة»، و«طارق أ. ع.»، وشهرته «طارق حركات»، باعتدائهم على شقيقه بأسلحة بيضاء.

جرى تحويل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي، نظراً لخطورة حالته، وأظهر التقرير الطبي إصابته بجروح قطعية في اليدين اليمنى واليسرى، والذراعين، وأماكن أخرى بالجسد.

وألقت قوة من مباحث القسم القبض على المتهمين، وتبين حدوث خلافات عائلية بينهم، ويوم الواقعة تواصل المتهم الثاني مع المجني عليه، وطلب مقابلته بحجة وجود عمل، وعندما التقاه رفقة أحد الأشخاص، عرض المتهم الثاني على المجني عليه تصالحه مع المتهم الأول ابن خالته.

وأوضحت التحقيقات أن الحديث بينهما وصل مع بعضهما إلى حد المشادة الكلامية، وفوجئ المجني عليه بسيارة ملاكي نزل منها ابن خالته المتهم الأول، وحدثت مشادة بينهما، فلحق به المتهم الثالث واعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض سكين.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2792 لسنة 2021، جنح قسم ثاني شرطة كفر الشيخ، فيما جرى إخطار النيابة العامة للتحقيق، وتبين أن اثنين من المتهمين لهما معلومات جنائية، أحدهما ابن خالة الشاكي، مصاباً بجرح قطعي باليد اليمنى، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها، وذلك إثر وجود خلافات سابقة بينه وبين ابن خالته، المشار إليه بسبب المصاهرة.

كما استمعت النيابة العامة لطفل عمره 8 سنوات، أنه ابن المجني عليه، والذي ظهر في مقطع الفيديو، حيث قال: «كانوا عايزين يدبحوا بابا أمامي، وشوفت لحظات مرعبة لما شوفت الدم بينزف من ذراع وإيد بابا، وقعدت أصرخ وأقول للناس ألحقوا هيقتلوا بابا».