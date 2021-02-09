مباحث كفر الشيخ تكثف جهودها لكشف غموض مقتل سيدة على يد مجهولين

تكثف قوات الشرطة بمركز ومدينة قلين، جهودها لكشف لغز العثور مقتل سيدة على يد مجهولين، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قلين، بورود بلاغا من رجل خمسيني، بأنه أثناء قدومه من صلاة الفجر لاحظ خروج شابين من منزله، فأسرع لإيقافهم، فتعديا عليه، وأثناء دخوله للمنزل وجد زوجته غارقة في الدماء.

انتقل عدد من القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة «م. ا. ا. ش»، 46 عاما، وبعد معاينة النيابة العامة قررت نقل الجثة عن طريق سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام لتشريحها.

تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة كشف الجناة وكشف ملابسات الواقعة كاملة، وقال مصدر أمنية إنه جار ضبط الجناة وكشف غموض الحادث.