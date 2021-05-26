أحمد الطاهري: خطة أمريكا في التعامل مع القضية الفلسطينية تغيرت

قال أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إن خطة الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع القضية الفلسطينية، تغيرت بشكل كبير خلال الشهر الجاري، حيث إن ما كان يتم إصداره من قبل هذه الإدارة من أولويات، تعكس سياستها الخارجية وأجندتها، سابقا لم يكن الشرق الأوسط على أولوياتها.

وأضاف «الطاهري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر، لها محددات معينة، أكدت فيها أن الدور المصري لا غنى عنه في استقرار منطقة الشرق الأوسط، وهي شريك استراتيجي للولايات المتحدة، سواء فيما يخص عملية السلام أو الوضع في ليبيا، كما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية، للحفاظ على الأمن المائي المصري.

وأوضح أن الولايات المتحدة بزيارة وزير خارجيتها لمصر، اليوم، تعلن عودتها بالاهتمام بالشرق الأوسط، وبالتالي فهي جاءت لتأكيد حضورها في الشرق الأوسط، ما يؤكد أن العلاقات المصرية الأمريكية، لا تقف عند رحيل إدارة أمريكية ومجىء أخرى، لكنها علاقات لها بعد مؤسسي قوي، ومن صالح البلدين أن تستمر تلك العلاقات، «كل ده محصلته إعادة بناء شامل للدور المصري في منطقتها، وذلك لأن مصر باتت الكتلة الصلبة في أقليم يعاني من الصراعات».

وأكد أن الحركة النشطة التي تشهدها القاهرة خلال الأيام السابقة، لم تأت صدفة، لكنها محصلة بناء وعمل طيلة السنوات الماضية، حتى وصلت مصر لتكون منطقة المركز وتعود القاهرة النقطة الراسخة في الشرق الأوسط.