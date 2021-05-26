عماد أديب: لا يجب ربط القضية الفلسطينية بالصراع الأمريكي الإيراني

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن هناك تساؤلا حول الانتخابات الفلسطينية المقرر أن تجرى وموقف دخول حماس في هذه الانتخابات، وكذلك تساؤلا حول إمكانية رئيس الوزراء الإسرائيلي في الفوز بتشكيل حكومة في ظل انتخابات خامسة لأن ذلك سيحدد الأمور ولكن هذا التفاصيل متغيرة حتى الآن، مبنيا أن طرفي الصراع لديهم مشكلات ليست محسمومة حتى الآن ولكن مصر التي لديها حدود مع دولتي فلسطين المحتلة وإسرائيل تتضرر من اشتعال الموقف، لذا فإنها من موقف قومي عروبي تحاول إيجاد حلول في ظل ظروف صعبة وأطراف لديها مشاكل داخلية وطرف عالمي لا يرى الحل إلا من منظور تأمين إسرائيل وتقديم مساعدات للفلسطينيين، مؤكدا أن تقزيم القضية الفلسطينية وإدخالها من الباب الإيراني خطأ جوهري.

وأضاف «أديب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث عن حل الدولتين في برنامجه الإنتخابي ولكن وزير الخارجية الأمريكي «انتوني بلينكن» رئيس الدبلوماسية الأمريكية منذ ساعات وقف بجانب نتينياهو ولم يذكر حل الدولتين أو ضرورة بدء مفاوضات سلام.

وأشار الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية التي كان يقال أن حلها يحل باقي القضايا والصراعات في المنطقة ولكن الذي حدث بشكل يمثل جريمة كبرى ارتكتب من قبل الإدارة الأمريكية، ودور إيراني هو أن أصبحت القضية الفلسطينية جزءا من الملف الإيراني الذي يناقش في فيينا، وأصبحت المناقشة مع إيران ويتم الحديث فيها عن الحوثيين وحماس وحزب الله والعراق وسوريا، مستطردا : «تم تقزيم القضية الفلسطينية وإدخالها من الباب الإيراني وهذا خطأ جوهري، فهي قضية مركزية تتجنب عن أي قضية أخرى في حين أن الصراع الأمريكي الإيراني يمكن حله جانبيا لكن لا يجب ربطه بالقضية الفلسطينية».