عكاشة: بايدن وعد بسحب صفقة القرن وطرح مشروع جديد لتسوية القضية الفلسطينية

قال سعيد عكاشة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل اليوم، توضح ان الإداراة الأمريكية أدركت ضرورة التحرك بشكل مكثف نحو فتح ملف التسوية الخاص بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، موضحا أن الرئيس الأمريكي جو بايدين، خلال حملته الانتخابية كان قد وعد بسحب ما سمي بصفقة القرن، وطرح مشروع جديد لتسوية تلك القضية يراعي طلبات الفلسطينيين فيما يتعلق بحقوق السيادة على أراضيهم.

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن أمريكا أصبحت تدرك بشكل كبير الدور المركزي لمصر بهذه القضية بالأخص وبالمنطقة بأكملها بشكل عام، وهو ما تؤكده المكالمات الهاتفية التي جمعت الرئيس المصري ونظيره الأمريكي، خلال الفترة الأخيرة.

وأشار الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أن زيارة وزير خارجية امريكا إلى اسرائيل اليوم كانت بهدف الاستماع لوجهة نظر إسرائيل بتلك القضية، لافتا إلى أنه سيكون هناك أيضا استماع من الجانب الأمريكي لوجهة نظر مصر بتلك القضية، والمناصرة والداعمة للحقوق الفلسطينية.

وصرح أنه ما زال اليمين الإسرائيلي بالكيان المحتل يكابر ولا يريد أن يوافق على عملية إطلاق السلام، التي تحاول مصر أن تقرها على مستوى تلك القضية، بعدما نجحت في تحقيق الهدنة بين الجانبين.

وأردف أنه حتى الآن لا يمكن الحديث عن مشروعات كبيرة في المنطقة نتجت عن تلك الزيارة لإسرائيل، موضحا أن الأمر لا يمكن أن يتخطى سوى كونها جولة استطلاعية لوزير الخارجية الأمريكي، كونها أول وزارة يقوم بها في المنطقة بعد توليه منصبه.