عاجل.. سلبية مسحة الفنانة فاطمة الكاشف ومغادرتها المستشفى

اعلن الفنان جمال عبد الناصر عبر حسابه علي «فيس بوك» تعافي زوجته الفنانة فاطمة الكاشف من فيروس كورونا، حيث كتب قائلًا: «الحمد لله.. هو الشافي المعافي.. وبأمره كل شيء ..المسحة الثانية سلبية والحمد لله.. بفضل دعواتكم جميعا خرجت فاطمة من المستشفى لاستكمال علاجها في المنزل».

وأضاف: «شكرا لكل من سأل عنها ودعا لها واهتم بأن يطمئن عليها.. شكرا مرة ثانية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.. شكرا للدكتور أشرف زكي.. شكرا للزميلة العزيزة نهال عنبر.. شكرا للدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة.. شكرا للدكتور منتصر والدكتور محمد توفيق وكل الطاقم الطبي والتمريض للعناية الفائقة والرقي في التعامل والدقة في الرعاية والانضباط والإتقان في كل شيء مع كل المرضى أفتخر بكم وبمؤسستكم.. وربنا يوفقكم ويحفظكم دائما.. اللهم اشف كل مريض.. وارفع عنا هذا الوباء.. واحفظنا من توابعه.. وسلم بلادنا من كل شر وأذى .. اللهم آمين».