من بطولة مسلسل لاتهام في محكمة.. تسلسل أزمة «سبعبع» مع شركة الإنتاج

استيقظ الوسط الفني أمس الأول، على خبر صادم، حين أعلنت الفنانة بدرية طلبة، بتر قدم الفنان شريف دسوقي عبر صفحتها الشخصية على «فيس بوك»، إثر جرح غائر تعرض له العام الماضي، وذلك بالتزامن مع الدعوى المقدمة ضده من شركة العدل جروب للإنتاج، حيث تنظر اليوم المحكمة الاقتصادية، إحدى جلساتها التي تم تأجيلها آكثر من مرة كان آخرها في جلسة 19 مايو الجاري، على أن تعقد اليوم 26 من الشهر نفسه لحضور الفنان بشخصه، في حين انقضت الدعوى المقدمة ضده بالتصالح، بعدما طلب موكل المنتج شريف زلط ذلك، مراعاة لحالة الفنان الصحية بعد إجراء عملية بتر قدمه بسبب جرح غائر نتيجة إصابته بمرض السكري.

تستعرض «الوطن» تسلسل بداية الأزمة حتى وصولها لقاعة المحكمة.

البداية

مسلسل درامي قبل عام شارك الفنان شريف دسوقي في بطولة مسلسل «100 وش» مع الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين، حيث قدم دور سباعي أو سبعبع، الكومبارس السكير أحد أفراد العصابة، ولفت الانظار وقتها بخفة ظله وتلقائيته في التمثيل، وانتهى العمل بنجاح بعد عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2020 ولم تنتهي أزمة الفنان شريف دسوقي مع شركة الإنتاج.

اشتعال الأزمة

في شهر فبراير الماضي، ظهر الفنان شريف دسوقي في إحدي اللقاءات التليفزيونية، وظل يبكي على الهواء مباشرة، بسبب ما تعرض له من تجاهل لحقوق حسب وصفه، من قبل المنتج الفني شريف زلط، وأنه لم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة.

رد شركة الإنتاج ورفع دعوى قضائية

نفت الشركة المنتجة ما قاله الفنان شريف دسوقي، مؤكدة أنه حصل على أجره كاملا، وبناء عليه تقدمت بدعوى ضده تطالبه فيها بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه، بسبب تصريحاته التي أدلى بها حول عدم حصوله على كامل أجره في مسلسل «بـ100 وش»، الذي قدم فيه دور «سبعبع».

بتر قدمه

بعد بتر قدمه، كان من المنتظر أن يحضر اليوم الفنان شريف دسوقي، لحضور جلسة الدعوى المرفوعة ضده في المحكمة الاقتصادية ولكن نظرا لظروفه الصحية بعد إجراء عملية بتر قدمه بسبب غرغرينة نتجت عن إصابته بمرض السكري، ربما لم يستطع الحضور.

في حين انقضت الدعوى المقدمة ضد الفنان شريف دسوقي بالتصالح، بعدما طلب موكل المنتج شريف زلط ذلك مراعاة لحالة الفنان الصحية بعد إجراء عملية بتر قدمه بسبب جرح غائر نتيجة إصابته بمرض السكري.

وقال هيثم عباس، المحامي، ووكيل شريف زلط، مدير عام إنتاج شركة العدل جروب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن شركة الإنتاج تنازلت عن الدعوى المقدمة ضد الفنان نظرًا للظرف الإنساني الذي يمر به.