«يعاني من مضاعفات».. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

أعربت إيناس فهمي، ابنة شقيقة الفنان شريف دسوقي، عن خالص شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زائد، وزيرة الصحة والسكان، ونقابة المهن التمثيلية، ونقيبها الفنان أشرف زكي، وكل الفنانين الذين دعموا ووقفوا إلى جوار الفنان شريف دسوقي، في الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها.

وكشفت «فهمي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام»، المذاع على قناة «TeN» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، الأربعاء، أن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، بعد العملية الجراحية التي خضع لها، أصبحت مستقرة، موضحة أنه ما زال يعاني من مضاعفات، إلا أنه يستمر في التعافي، وحالته النفسية أصبحت جيدة الآن.

وأشارت إلى أن شقيقه الآخر طارق دسوقي، موجود معه في المستشفى، وهي ستذهب إليه في المستشفى غدًا.

وفي وقت سابق، أكد طارق دسوقي، شقيق الفنان شريف دسوقي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل صباح اليوم مندوب رئاسة الجمهورية إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، ومعه «كارت شخصي وباقة ورود وشيكولاتة» من الرئيس، للاطمئنان على الحالة الصحية للفنان.

وأضاف طارق دسوقي أن الجميع يقدم الرعاية الطبية اللازمة لشقيقه شريف، ولم يتأخر أحد بشيء عليه، مشيرًا إلى ارتفاع الحالة النفسية وتحسنها لدى شريف بعد بتر ساقه.

واطمأن مساء أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، وذلك بعد خضوعه لعملية بتر بقدمه، على خلفية إصابته بمرض السكري، بحسب ما أكدت مصادر لـ«الوطن» وأمر بصدور معاش استثنائي له.

وشكر الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاطمئنانه على صحة الفنان شريف دسوقي، إذ كتب عبر حسابه على «فيس بوك» قائلا: «خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتصاله للاطمئنان على الفنان شريف دسوقي، وتوصيته للشركة المتحدة بتحمل تكاليف علاجه كاملة، شكرا سيادة الرئيس».