«الدفاع الفرنسية»: نتعاون مع مصر لدعم الفكر المتسامح والمعاصر للإسلام

قال الناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية، إيرفيه جرانجان، إن مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وهي ذات موقع جغرافي يضعها في قلب الاستقرار الإقليمي، لذلك فإن فرنسا ومصر، التزمتا منذ عام 2014 في إطار تحالف دولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، وهذا التحالف له جانب عسكري، وآخر عملياتي، حيث إن مصر تحارب داعش والإرهاب في شمال سيناء وفي ليبيا، وفرنسا تقوم بنفس الدور في العراق وسوريا.

وأضاف «جرانجان»، في لقاء خاص مع قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، أن التحالف الدولي ضد داعش، يوجد إلى جانبه أيضا مكافحة التمويل، وتحديث الخطاب الديني، وتنقيته من الأفكار المتطرفة، ودعم الفكر المتسامح والمعاصر للإسلام، وبالفعل فرنسا تضع يدها في يد مصر في هذا المجال.

وتابع الناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية، أنه تم هزيمة تنظيم داعش على الأرض، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد سقوط منطقة «باغوز».

زيارة مهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا

وزار الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أيام، فرنسا، حيث التقى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع فرنسا، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأعرب السيسي عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا الإقليمية، وكذلك ملفات التعاون الثنائي خاصة تلك الأمنية والعسكرية.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزام فرنسا بتعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات ودعم قدرات وجهود مصر لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتحقيق الامن بالمنطقة.

شهد اللقاء مباحثات بين رئيسي البلدين حول سبل تدعيم أطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.