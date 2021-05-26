واحدة كل 5 ساعات.. 5 وقائع قتل وانتحار خلال 24 ساعة بالقاهرة والجيزة

«قتل وحرق وانتحار» عبارة تلخص موجزا مأساويا للـ24 ساعة الماضية، والتي شهدت 3 حالات انتحار بالقاهرة وحدها، لأسباب مختلفة، فضلا عن جرائم قتل بعضها من نوعية الجرائم الأسرية تحت السقف الواحد، تعددت الطرق والأسباب والنتيجة واحدة، وهي إزهاق روح بفعل فاعل أو بمحض الإرادة، والنهاية لا تسر فى كل الأحوال.

وتستعرض «الوطن» أهم هذه الحوادث التي وقعت بالقاهرة والجيزة، من الأحدث إلى الأقدم، على النحو التالي:

حادث إمبابة اليوم

لعل أبشع ما فيها هي حادث العثور على جثة شاب، مقطوع الرأس والعضو الذكري، في منطقة إمبابة، صباح اليوم، حيث انتقلت الشرطة إلى مكان بلاغ، وتم العثور على جثة بلا رأس، وتبذل الشرطة جهودها لكشف غموض الواقعة، فيما لم تؤكد المصادر الأمنية حتى الآن ثبوت تورط زوجته من عدمه في الحادث، وأمرت النيابة العامة بالتشريح، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط الجناة.

انتحار فتاة في البساتين

هانت روحها عليها لمّا سئمت العيش مع زوجها، ورأت أن الانتحار هو الحل، فعلّقت حبلا في سقف شقتها بمنطقة البساتين، وانتحرت للخلاص منه، وأكد تقرير الطب الشرعي المبدئي، أنها وصلت إلى المشرحة، ونفاذا لأمر النيابة العامة بالتشريح، وتبين أن الوفاة جاءت نتيجة انتحار، نافيا وجود شبهة جنائية.

انتحار عاطلين في مدينة نصر ودار السلام

ولم يكن هذا أفضل من سابقته، فقد تخلص عاطل من حياته، اليوم، فى مدينة نصر، وعُثر على جثته معلقة في سقف غرفة نومه، وخالية من ثمة إصابات، ولم يختلف عنه عاطل فى دار السلام، حيث عُثر عليه معلقا في حبل بسقف إحدى الغرف، وقد فارق الحياة، وتم نقلهما إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بالتشريح، لبيان سبب وكيفية الوفاة

طفلة تحرق والدها

وفي بولاق الدكرور، أحرقت طفلة تبلغ من العمر 13 عاما، والدها، أمس، بسبب تعاطيه المواد المخدرة، ومداومته التعدي عليها جنسيا وجسديا، فاستغلت نومه بعدما تعاطى موادا مخدرة، ثم أشعلت فيه النيران ولاذت بالفرار، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليها، وتحيلها للنيابة العامة.