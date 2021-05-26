أخبار الحوادث اليوم: 3 حالات انتحار شنقا بالقاهرة ومحاكمة شريف دسوقي

شهد اليوم الكثير من الحوادث في عدد من محافظات الجمهورية، حيث كان للقاهرة النصيب الأكبر من تلك الحوادث، وترصد «الوطن» أهم أخبار الحوادث اليوم.

3 حالات انتحار في القاهرة

رصدت محاضر الشرطة وقوع 3 حالات انتحار لربة منزل وعاطلين في البساتين، حيث أنهت ربة منزل في العقد الثالث من العمر، حياتها شنقا بواسطة إيشارب، بسبب كثرة الخلافات الزوجية.

كما عثرت أجهزة الأمن في دار السلام، على جثة عاطل في العقد الثالث من العمر داخل شقته في دائرة القسم، وتبين أنه مقيم بمفرده، وبالفحص تبين أنه مشنوقا بحبل، ولم يتم رصد إصابات أخرى في باقي أجزاء الجسم.

وفي مدينة نصر، عثر الأهالي على جثة عاطل داخل الغرفة التي يقيم بها في دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وتم العثور على الجثة معلقة في سقف غرفة نوم المتوفي، ولم يتم رصد ثمة إصابات أخرى في باقي أنحاء الجسم، وتم نقل الـ3 جثث إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الوقائع وظروفها، وتبين من خلال التشريح أن سبب وفاة الحالات الثلاث الانتحار.

محاكمة الفنان شريف دسوقي

على الجانب الآخر، تنظر المحكمة الاقتصادية في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة الفنان شريف دسوقي في دعوى التعويض المقامة من إحدى شركات الإنتاج ضده، بسبب التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام بشأن عدم تقاضيه أجره كاملا في مسلسل «100 وش»، والذي عرض في رمضان 2020.

يذكر أن الفنان شريف دسوقي قد أجرى قبل عدة أيام عملية جراحية لبتر قدمه بسبب مشكلات صحية، وصرح «دسوقي» بأنه رغم مرضه سيحضر جلسة المحاكمة.

عرض طفلة بولاق الدكرور قاتلة والدها على الطب الشرعي

كما تعرض طفلة بولاق الدكرور، ذات الـ14 عاما، اليوم الأربعاء، على الطب الشرعي بناء على قرار النيابة العامة، للكشف الطبي لبيان صحة ما تدعيه من أن الانتقام لشرفها وراء قتلها لوالها لتعديه عليها جنسيا، مما تسبب في أنها فقدت عذريتها.

وكانت منطقة بولاق الدكرور وتحديدا شارع الثلاجة، قد شهد تفحم عاطل 36 عاما، وتوصلت التحريات بأن نجلة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطها اعترفت بارتكاب الواقعة للدفاع عن شرفها، موضحة أن والدها تعدى عليها عدة مرات مما أفقدها عذريتها.

وقررت النيابة عرض المتهمة على الطب الشرعي للكشف عليها، وتشريح جثمان المجني عليه لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.