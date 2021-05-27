رئيس الطب الوقائي: سنوفر اللقاحات لبعض المرضى في المنزل بشروط

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن كل المواطنين غير القادرين على الحركة سيتم تقديم اللقاحات المضادة لكورونا لهم في منازلهم وأولهم المصابون بالشلل المختلف النصفي والرعاش، وكذلك مرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة والمصابون بأمراض عصبية تؤثر على الحركة، ومن لديه كسور في الأطراف السفلية أو الحوض، وكذلك من تعرض لحادث وتم بتر جزء من طرف سفلي منه.

وأضاف: «بقى لنا كام يوم بنشهد استقرار في الحالات وفي انخفاض مش كبير ولا يدعو للطمأنينة لكن الإجراءات التي أخذتها غرفة إدارة الأزمة قللت الإصابات وقدرت تخفف من آثار التجمعات التي كانت في رمضان، والمنحنى الوبائي لا يقاس من خلال عدة أيام ونتمنى بإذن الله تكون أخر موجة وتطعيم المواطنين سيكسر حدة الوباء».

وأضاف «عبد الفتاح» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية « ten»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن مرضى ضمور العضلات ومرضى النخاع الشوكي والتصلب المتعدد والوهن العضلي ضمن الفئات المستهدفة للتلقيح في البيت، وفقا لتعليمات وزير الصحة والسكان من أجل تحريك فرق مدربة إليهم بشرط أن يكون الأشخاص مسجلين على الموقع للحصول على اللقاح وتوجد الفرق في 27 محافظة.

وأشار رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة، إلى أن الغرض هو التيسير على المواطنين في ظل مرحلة فارقة حيث أن المجتمع الناجي هو الذي طعم أكبر عدد من أفراده من أجل البدء في حياة طبيعية، مؤكدا أن مصر كثفت تواجد مراكز اللقاح حيث يوجد 400 مركز لقاح، ولم تكتفِ مصر بالحصول على لقاحات من الخارج بل ستوطن صناعة اللقاح، منوها أن مصر تتطلع لتطعيم كل الفئات المستهدفة قريبا.

وأوضح رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه سيتم تطعيم كل المشرفين على المراقبة على امتحانات الثانوية العامة والقائمين على العملية التعليمية بالكامل قبل نهاية شهر أغسطس من أجل بدء عام دراسي دون أي عوائق دراسية، على أن تشمل قائمة المستهدفين بالتطعيم دور المسنين ونزلاء السجون، متابعا: «مصر لم تبخل على مواطنيها باللقاح».

وأكد أن مصر استغلت كل علاقاتها للاتفاق مع كوفاكس والشركات التي تنتج اللقاحات، مبينا أن تصنيع اللقاح سيتيح تطعيم أكبر عدد من المواطنين، فهو ضرورة قومية وضرورة فردية بوازع أسري وإنساني ومجتمعي خاصة أن الدول التي كانت متأثرة بالوباء أصبحت تخفف الإجراءات بعد تطعيم مواطنيها.