مدير مكافحة العدوى: إقبال ملحوظ على تلقي اللقاح في بورسعيد

قال الدكتور محمد جودة نائب مدير إدارة الطب الوقائي، مدير إدارة مكافحة العدوى، إن الإقبال على تلقي اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، يثبت وعي المواطنين في بورسعيد بأهمية اللقاح.

وأضاف «جودة» أن العمل يجرى في مراكز تلقي اللقاحات طوال الأسبوع، وفي الإجازات من التاسعة صباحا، لعدم انتظار المواطنين على «السيستم» لتلقي اللقاح.

وأوضح مدير إدارة مكافحة العدوى أن التقديم لطلب تلقي اللقاح من المواطنين، يتم التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح بوزارة الصحة، وعند تلقيهم رسالة هاتفية بموعد اللقاح عليهم الذهاب لمراكز تقديم اللقاح المحددة لهم بالرسالة.

وقال دكتور محمد جودة إن أنواع اللقاحات كلها آمنة وإن حالة المواطن الطبية وقابليته له هي من تحدد نوع اللقاح، حيث يتم دخوله على عيادة الفحص بالمركز ليقابل الطبيب وقياس العلامات الحيوية له، وتاريخه المرضي للوقوف على إذا ما كان مناسب أن يتلقى اللقاح أم يتم تأجيل الجرعة.

كان الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أعلن أن عدد من تلقوا اللقاح فى بورسعيد 13 ألف و700 مواطن، وأنه ورد للدولة مليون و700 الف جرعة في 48 ساعة ماضية، وأن مصر تستعد لإنتاج مليوني جرعة في القريب العاجل.

وأوضح «أبوهاشم» أنه يوجد خمسة مراكز لتلقي اللقاح ببورسعيد، مشيرا إلى أن هناك خطة لتدشين عدد من المراكز الجديدة، للقضاء على قوائم الانتظار لراغبي تلقي اللقاح.