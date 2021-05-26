أسامة الأزهري: كل من مات بكورونا شهيد.. والصدقات تعالج الحزن

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن كل من توفي بسبب فيروس كورونا فيجب احتسابه كشهيد، ويجب على ذويه ألا يحزنوا، وهو ما أكدته من قبل دار الإفتاء المصرية في بحث مطول لها.

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «ما تعدُّونَ الشهيدَ فيكم؟» قالوا: «يا رسول الله، مَن قُتِلَ في سبيل الله فهو شهيدٌ»، فقال: «إنَّ شهداءَ أمتي إذًا لقليلٌ»، قالوا: «فمَن هم يا رسول الله؟»، قال: «مَنْ قُتِلَ في سبيل الله فهو شهيدٌ، ومَن مات في سبيلِ الله فهو شهيدٌ، ومَن مات في الطاعونِ فهو شهيدٌ، ومَن مات في البطنِ فهو شهيدٌ».

وأوضح أن النبي صلي الله عليه وسلم كان دائما ما يتفائل ويبتعد عن التشاؤوم ويعتبر أن الأخير ليس من الإسلام، لافتا إلى أن الشهيد يمسح الله كافة سيئاته وسيلقي ربه طاهرا مطهرا، «ياجماعة كل من توفي ليه شهيد في كورونا طهره الله من كل شيء».

وأكد أن الأنبياء والمرسلين دائما ما كان لحزنهم شكل خاص، وهو ما ظهر جليا في قصة سيدنا يعقوب بعدما ابتلي بابتعاد ابنه يوسف عنه، «إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ».

وأشار إلى أنه عندما يعتصر الحزن قلب المؤمن جراء فقدانه أيا من أحبائه أو ذويه، فعليه أن يكثر من الصدقات حتى يرفع الله عنه ذلك الحزن الذي يعتصره ألما، كما أن مصادر الصدقات كثيرة ومتنوعة، وتلا الآية القرآنية: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».

وروى الإعلامي رامي رضوان خلال الحوار أنه أثناء ذهابه بسيارته الخاصة أمام السيارة التي تقل جثمان الفنان الراحل سمير غانم، كان يستمع لمحطة إذاعة القرآن الكريم، وحينها مرت العربة أمامه مسرعه ومعها الآية القرآنية «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً».