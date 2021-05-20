أسامة الأزهري: اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا واجب شرعا

شدد الدكتور أسامة السيد الأزهري، المستشار الديني لرئيس الجمهورية، على ضرورة التعامل الحكيم مع أزمة فيروس كورونا، مطالبًا المواطنين بأن ياخذوا الأمر على محمل الجد، لافتًا إلى أن الموجة الثالثة أشد شراسة من الموجات السابقة للفيروس.

وناشد «الأزهري»، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية كافة، والتباعد الاجتماعي، واستخدام الكمامات والكحول والمعقمات بصورة مستمرة، مشددًا على وجوب ذلك من الناحية الشرعية.

وقال مستشار الرئيس، إن الإنسان يأثم إثمًا كبيرًا عند إخلاله باتباع هذه الضوابط والإجراءات الاحترازية، مشددًا على أن هذا مما يتقرب به العبد إلى الله في كل وسائل المواصلات والعمل وفي الشارع، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بهذه الاجراءات.

وطالب الدكتور أسامة الأزهري المواطنين بضرورة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، شددا على ضرورة التخلص من اللغط حول اللقاح، وتلقيه في أقرب وقت ممكن لمواجهة فيروس كورونا، من أجل تقليل وقت اجتياز الأزمة.

وذكر الأزهري دعاء فك الكرب الذي ذكره البخاري في صحيحه، مشيرًا إلى أن هذا الدعاء يحتوي على الثناء على الله: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله الا الله رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم»، ناصحًا المشاهدين بالإكثار منه، وذكره باستمرار.

ونوه «الأزهري» إلى أهمية الاستغفار وكثرته، مؤكدا أن من يلزمه يجعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا.