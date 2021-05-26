«صحة مطروح»: تخصيص غرفة لعزل مرضى الفطر الأسود بمستشفى النجيلة

قال الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح، إن الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، قد أصدرت تعليماتها، اليوم، بتخصيص غرفة لعزل مرضى الفطر الأسود من مرضى كورونا في مستشفى النجيلة استعدادا لاحتمالية ظهور أي حالة من مرضى الفيروس.

صعب جدا يكون فيه حالة في المنزل تصاب بالفطر الأسود

وأضاف «علي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه لن يصاب أي ممن هم في المنزل بالفطر الأسود، حيث أن من يصاب به مرضى كورونا الذين يعانون من ارتفاع في نسب السكر في الدم، «المريض أصلا بيكون محجوز في المستشفى، وصعب جدا يكون فيه حالة في المنزل تصاب بالفطر الأسود».

حال وجدت إصابة على المريض التوجه للمستشفى فورا

وأوضح أنه في حال وجود أي حالة مصابة بالفطر الأسود فعليها الكشف في أي مستشفى تابع للوزارة ومن خلال المستشفى يتم تحويله عبر سيارة الإسعاف إلى الغرفة التي وجهت الوزيرة بافتتاحها اليوم لعلاج مرضى الفطر الأسود.

وقال مصدر طبي في وزارة الصحة، إن الحالات التي اكتشف إصابتها بالفطر الأسود مؤخرا، حدث لها ذلك نتيجة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية في بروتوكول كورونا والكورتيزون، فضلا عن عدم النظافة، لكن هذا السبب لم يتم التأكد منه.

وأوضحت المصادر أنه يجرى إعداد بروتوكول علاجي خاص بمرضى كورونا لمنع الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والكورتيزون، حرصا على عدم حدوث مضاعفات للحالات المتعافية من كورونا ما يؤدي لإصابتها بالفطر الأسود.