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عاجل.. تغيير بروتوكول كورونا خوفا من الفطر الأسود

كتب:

مريم الخطري
10:54 م | الأربعاء 26 مايو 2021
الفطر الأسود

الفطر الأسود

قال مصدر طبي في وزارة الصحة إن الحالات التي اكتشف إصابتها بالفطر الأسود مؤخرا، حدث لها ذلك نتيجة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية في بروتوكول كورونا والكورتيزون، فضلا عن عدم النظافة، لكن هذا السبب لم يجر التثبت منه. 

وأوضحت المصادر أنه جار إعداد بروتوكول علاجي خاص بمرضى كورونا، لمنع الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والكورتيزون، حرصا على عدم حدوث مضاعفات للحالات المتعافية من كورونا، ما يؤدي لإصابتها بالفطر الأسود.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان تفاصيل تجهيز غرفة عزل بمستشفي النجيلة بمصابي الفطر الأسود، قائلا في تصريحات لـ«الوطن»، إن غرفة العزل تم تجهيزها أمس داخل المستشفى، لحجز المشتبه في إصابتهم بمرض الفطر الأسود.

وأضاف المصدر خلال تصريحاته، أن المستشفى لم يتلق أي حالة مصابة بالمرض حتى الآن، كما لم يتلق المستشفى أيضا بروتوكول علاجي مجدد لهم، مشيرا إلى أن هذه التجيهزات جاءت في إطار دور وزارة الصحة والسكان، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، والاستعداد التام لأي فيروس أو أي أمراض معدية.

وأكد المصدر أن مرض الفطر الأسود نادر الحدوث، كما أنه ينتج بسبب الاستخدام الخاطئ أو المفرط في أدوية الكورتيزون، أو المضادات الحيوية، وتم الاهتمام به، بسبب الاستخدام الخاطئ لبروتوكول العلاج لمصابي فيروس كورونا، مشددا على أن الفئات الأكثر عرضة له هم مرضي السكري والأورام.

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