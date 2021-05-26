حنفي: نسبة الإشغال في الغردقة تجاوزت نصف ما كانت عليه قبل كورونا

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن نسبة الإشغال السياحي في الغردقة، تعدت النصف عما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وتحدث «حنفي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتيلفزيون المصري، عن لقائه بالسفير الألماني، للاتفاق على عودة السياحة الألمانية للغردقة، مشيرًا إلى أنه متفائل بسبب هذا اللقاء، وأن السفير الألماني أخبره أنه تم تلقيح 40% من الشعب الألماني، وأن هؤلاء مستعدون للسفر، وأن وجهتهم الأولى هي مدينة الغردقة.

وأوضح حنفي، أن سفير ألمانيا تفقد مدينة الغردقة، وتأكد من جاهزيتها لاستقبال السياح الألمان، وأبدى إعجابه بنظافة المدينة، والإجراءات الاحترازية التي يجري تطبيقها في المدينة.

ولفت إلى أن السفير الألماني تحدث عن وجهة السائح الألماني لمدينة الغردقة، «فيه تعطش من قبل السائح الألماني وبيقول إن الـ40% اللي تم تطعيمهم جاهزين يسافروا، والمقصد الرئيسي بالنسبة لهم الغردقة»، لافتًا إلى أن تحديد الموعد سيكون بقرار من الحكومة الألمانية.

وأكد أن السفير الألماني التقى بمعظم الشركات التي تتعامل مع السياحة الألماني، وأجرى اجتماع موسع معهم للاطمئنان على عودة السياحة الألمانية.

وفي سياق متصل أكد حنفي، أنه جرى تطعيم 50 ألف من العاملين في القطاع السياحي، بما فيهم سائقي السيارات والعاملين في البزارات، بخلاف المواطنين الذين يتم تطعيمهم عبر موقع وزارة الصحة.

وأشار حنفي، إلى أنه جرى التعاقد على7 رحلات يومية لصربيا، حتى شهر سبتمبر المقبل، بخلاف 5 رحلات أخرى لشركات مصرية لنقل السياح لمدينة الغردقة.