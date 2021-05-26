فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة في 4 أيام مختلفة

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، على مدار أيام مختلفة وهي الخميس والسبت والأحد والإثنين، لعمل الصيانة الدورية للمحولات.

وكشف المركز عن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها في مدينة الغردقة وهي منطقة خلف مدرسة السلام الإعدادية، غدا «الخميس»، ومنطقة خلف السنترال السياحي يوم السبت المقبل، وشارع المدارس يوم الأحد المقبل، ومنطقة خلف الشهر العقارى الجديد يوم الإثنين المقبل بمدينة الغردقة.

وأوضح مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتي تجري بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دوري، لإصدار بيانات بالمناطق التي سيجري فصل التيار عنها.

وفي سياق آخر تمكنت لجنة الإزالات بمجلس المدينة، تحت إشراف ماهر راغب مساعد رئيس مجلس المدينة من عدد 10 إزالات فورية على مساحة 500 متر، تعوق أعمال التطوير بمنطقة المحجر خلف مسجد علي مصيلحي.

ووجه اللواء إيهاب رأفت رئيس مجلس مدينة المدينة، بإزالة جميع المعوقات والتعديات بجميع أشكالها التي تعوق أعمال التطوير، ومتابعة أعمال رفع المخلفات والنظافة اليومية بالمدينة ورفع الأتربة ورفع وتفريغ صناديق القمامة بصفة مستمرة ويومية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.