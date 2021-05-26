رحلة ترفيهية لمنتخب مصر لكرة اليد على شواطئ الغردقة (صور)

نظم مسئولو معسكر منتخب مصر الأول لكرة اليد بمدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، رحلة ترفيهية للاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري، إلى شواطئ المدينة، وذلك في إطار المعسكر التدريبي الذي يستمر حتى نهاية شهر مايو الجاري، استعداداً لأولمبياد طوكيو 2021.

وكشف محمد عيد، منسق معسكر المنتخب المصري لكرة اليد في الغردقة، أن إدارة المنتجع الرياضي المستضيف للمعسكر، حرصت على تنظيم رحلة سياحية ترفيهية للمنتخب، وذلك بعد عدة أيام من تدريبات شاقة للاعبين، منذ بدء المعسكر بالغردقة، شملت رحلة بحرية لمارينا المنتجع، والألعاب البحرية والجاكوزي المصمم خصيصاً لراحة واسترخاء النزلاء.

وأضاف أنه تم تنظيم حفل عشاء للاعبين والجهاز الفني للفراعنة بالمطعم المغربي، مصحوباً بالأنغام الشرقية وعروض التنورة، مشيراً إلى أن اللاعبين والمدير الفنى الإسباني أبدوا إعجابهم الشديد بفقرات الرحلة، وإمكانيات المنتجع المستضيف للمعسكر.

وتتواجد بعثة منتخب مصر لكرة اليد بمدينة الغردقة لخوض معسكر مغلق، في إطار الاستعدادات لأولمبياد طوكيو المقبلة، حيث انتظم جميع اللاعبين في المعسكر، باستثناء المحترفين.

وانتظم لاعبو المنتخب الأول لكرة اليد للرجال، بقيادة الإسباني باروندو جارسيا، في المعسكر المغلق بمدينة الغردقة، الذي انطلق في 18 مايو، ويستمر حتى 31 من نفس الشهر.

ويضم المعسكر 21 لاعباً من بينهم: محمد عصام الطيار، ومحمد علي، وعبد الرحمن طه، وعمر الوكيل بكار، وأحمد مؤمن، وعبد الرحمن سيسة، ويحيى الدرع، وحسن قداح، وسيف الدرع، ومصطفى خليل، وعبد الرحمن فيصل، وأحمد الأحمر، ومحسن رمضان، وحازم ممدوح، وأكرم يسري، وعمر سامي، وعمر خالد كاستيلو، وإبراهيم المصري، ووسام نوار، وأحمد عادل، وخالد وليد.

يذكر أن برنامج إعداد المنتخب سوف يتخلله عدد من المباريات الودية القوية والتى ستقام مع منتخبات إسبانيا وفرنسا وألمانيا، وذلك فى الفترة من 25 يونيو المقبل وحتى 10 يوليو.

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