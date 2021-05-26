الصحة العالمية: لا وجود للسلالة الهندية لكورونا في مصر

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، موجودة في دول عديدة من بينها مصر لافتة إلى أن الخوف بشدة قد يؤذي مناعة الشخص فيصاب بشدة، ولكن أيضا الاطمئنان من عدم الإصابة قد يؤدي إلى التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية مما يصيب بالفيروس أيضا، مؤكدة أن المنظمة لم تستلم تقريرًا يفيد بوجود السلالة الهندية في مصر.

وأضافت «القصير» خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «mbc مصر»، اليوم، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن منحنى الإصابات اليومية لإصابات كورونا في مصر مستقر، ولكن هذا لا يعني الاسترخاء مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي يشير إليها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وأكدت أن الأفراد لديهم واجب تجاه أنفسهم وأسرهم وهو تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل تقليل معدل الإصابات.

وأشادت ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بالدور الذي تطبقه وزارة الصحة المصرية، لأنها تبعث بشكل يومي التقرير بأعداد الفحوصات المعملية الدورية اليومية التي تتم، وهي الدولة الوحيدة التي تفعل ذلك.

وشددت ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، على أن المنظمة تعتمد فقط المسحة بي سي آر من أجل الاعتراف بإصابة الشخص، لافتة إلى أنه ليس من الضروري الفحص المعملي للجميع لأن البعض الحالات تصاب دون أي أعراض متابعة: «الفيروس موجود ومنتشر ممكن تعمل إشاعة الصبح تبقى سليم وبالليل تبقى مصاب، والفحوصات بقت أكثر دقة في الوقت الحالي».