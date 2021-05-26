بحضور محافظ أسيوط.. حملة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، فعاليات حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بمركز شباب ناصر النموذجي في منطقة الوليدية بحي شرق أسيوط، والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضمن الحملة القومية لتطعيم المواطنين، وفي إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا، وتسهيلاً على المواطنين للوصول إلى الخدمات التي تقدمها الدولة، في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

جاء انطلاق الحملة بحضور اللواء عبد الرحمن شلش، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، والشاذلي محمد، ومروان الشب، نائبي رئيس حي شرق أسيوط، وناصر محروس، مدير مركز شباب ناصر النموذجي.

بدأ المحافظ زيارته لمركز الشباب بلقاء المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، موجهاً لهم رسالة شكر لتفاعلهم وإيجابيتهم للمشاركة في الحصول على اللقاح، حماية ووقاية لهم ولأسرهم من الإصابة بالفيروس، وطالبهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والحرص على ارتداء الكمامة الواقية.

وأشاد محافظ أسيوط بهذه المبادرة، معتبراً أنها تؤكد على التكامل والتعاون البناء بين كافة جهود مؤسسات الدولة، من أجل خدمة المواطنين، مؤكداً على الدور المجتمعي لمراكز الشباب المنتشرة داخل نجوع وقرى ومدن المحافظة، في خدمة المجتمع، والمساهمة في حل مشكلاته.

وأضاف المحافظ أن الشباب هم مستقبل الأمة، والشريك الأساسي للمساهمة في التغلب على المشكلات المجتمعية، كما وجه مسئولي مديرية الشباب والرياضة، وعلى رأسهم اللواء عبد الرحمن شلش، وكيل الوزارة، بضرورة تجهيز مراكز الشباب على مستوى المحافظة، لاستقبال المواطنين والاستعداد التام لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان، وذلك في إطار التعاون الدائم والمستمر بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات بالمحافظة من أجل خدمة المواطنين المتقدمين لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، وتوفير وسائل المساعدة للتسجيل.

كما تابع اللواء عصام سعد أعمال تطعيم المواطنين بمركز الشباب، موجهاً الشكر للفريق الطبي المشارك في الحملة، والقائمين على مركز شباب ناصر، لتنظيم الفعالية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتنظيم دخول المواطنين بسهولة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجة الحرارة للمترددين، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وعبر عدد من الشباب والمواطنين بمركز شباب ناصر عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللحكومة على الاهتمام بتوفير اللقاحات والأدوية الخاصة بكورونا، وتوجهوا بالدعاء أن يحفظ الله مصرنا الغالية، وأن يجنبها شر هذا الوباء.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين، في وقت سابق، بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنع التجمعات، والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة www.egcovac.mohp.gov.eg، للحصول على لقاح فيروس كورونا، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335، معلناً عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.