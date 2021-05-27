المقاومة الفلسطينية تكشف: 80 مسلحا فقط قتلوا من أصل 254 شخصا

كشفت المقاومة الفلسطينية، لأول مرة منذ انتهاء القتال مع إسرائيل، عن عدد المسلحين الذين قتلوا خلال الحرب، مشيرة إلى أن 80 مسلحا فقط قتلوا، من أصل 254 شهيدا فلسطينيا، هم إجمالي الشهداء الذين أعلنت عنهم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وقال رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، إن 80 مسلحا قتلوا خلال الحرب التي استمرت 11 يوما مع إسرائيل وانتهت الأسبوع الماضي، في أول حصيلة رسمية للخسائر التي تكبدتها المقاومة في القتال مع إسرائيل

وأوضح «السنوار» في حديث لوكالة أسوشيتد برس، أن من بين القتلى الأسبوع الماضي 57 عنصرا من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، و22 عضوا من حركة الجهاد الإسلامي، فضلا عن عضو واحد من لجان المقاومة الشعبية.

وقدرت وزارة الصحة في غزة عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي هذا الشهر بـ254، بينهم 66 طفلا، و39 امرأة، و17 شخصا فوق سن الستين، لكنها لم تذكر تفصيلا للقتلى المدنيين والمسلحين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعم في وقت سابق، أن نحو 200 مسلح قتلوا، لكنه لم يقدم أي دليلا يدعم هذه الأرقام.

وجرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار «متبادل ومتزامن» في قطاع غزة، برعاية مصرية، اعتبارا من الساعة (0200) فجر الجمعة 21 مايو، بتوقيت فلسطين.

وأوفدت القاهرة وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

وجاء وقف إطلاق النار في غزة وكل فلسطين كحصيلة لجهود دبلوماسية مصرية ودولية، شاركت فيها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأطراف دولية وعربية أخرى.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ11 يوما، إلى 254 شهيدا، ونحو 1900 مصاب، بالاضافة إلى الدمار الهائل الذي حدث في البنايات السكنية، والبنى التحتية، والمساجد، والكنائس، والمراكز الصحية، حسبما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وزعمت إسرائيل أنها كانت تستهدف الملسحين فقط، وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يحذر المدنيين الذين سيقصف مبانيهم قبل قصفها، معتبرا أن الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقا في العالم، وعلى الرغم مما ذكرته وسائل إعلام حول إرسال إسرائيل رسائل تحذيرية للسكان قبل قصف مبانيهم، إلا أن ناجين من القصف الإسرائيلي لبنايات فلسطينية، نفوا أن يكونوا قد تلقوا أي إخطارات من جيش الاحتلال بقصف بنايتهم قبل قصفها.