تطعيم العاملين بالمنشآت السياحية والكنيسة بلقاح كورونا في دمياط

باشرت الفرق الطبية المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في دمياط، تطعيم العاملين في المنشأت السياحية بلقاح فيروس كورونا ، حفاظاً عليهم من الإصابة بالفيروس، وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية بعد التطعيم .

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وشدد الدكتور إيهاب محمود المشرف العام على مقرات التتطعيم باللقاح، في تصريح له، أمس، على أهمية تلقي اللقاح وكذلك أهمية التسجيل بموقع الوزارة لتلقي اللقاح لضمان سلامتة الجميع والحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

زانتقلت الفرق الطبية لكنيسة العذراء بمحافظة دمياط لتطعيم المواطنين باللقاح، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان و الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، للتيسير على المواطنين لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور كمال سلامة مدير معهد القلب و الجهاز الهضمي بمحافظة دمياط ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تطعيم 322 مواطنًا، بعد إجراء الكشف الطبي على أصحاب الأمراض المزمنة قبل التطعيم، حيث تم تلقيح 233 مواطنًا بالجرعة الأولى من لقاح «أسترازينكا»، فضلًا عن تطعيم 74 مواطنا بالجرعة الأولى من لقاح «سينوفارم»، و15 مواطنا بالجرعة الثانية من لقاح «سينوفارم» ليبلغ مجمل من تم تلقحيهم 11320 مواطنًا.

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