هل تم اخترق حسابك على «فيس بوك»؟.. إليك طريقة التحقق

يعانى العديد من مستخدمي تطبيق Facebook فيسبوك، من مشكلة اختراق الببيانات، الأمر الذى حدث مؤخرا، حيث تم تسريب بعض بيانان ما يزيد عن 533 مليون مستخدم لتطبيق «فيس بوك»، من 106 دولة عبر الإنترنت، بما في ذلك أرقام الهواتف ومعرفات Facebook وتواريخ الميلاد.

وقال موقع «The Verge»، إن جميع مستخدمي تطبيق Facebook «فيس بوك»، يتسائلوا عن كيفية التحقق من إنه لم يتم إختراق الجهاز الخاص بهم على تطبيق Facebook.

واضاف الموقع: أن هناك عدة طرق يمكنك من خلالها معرفة ما إذا كانت بياناتك على Facebook فيسبوك قد تعرضت للاختراق أم لا.

رابط موقع يوضح هل حسابك مخترق أم لا

وأشار الموقع إلى أنه ما علي المستخدم سوى اتباع الرابط : «https://haveibeenpwned.com/»، وإدخال عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك، وسوف تكتشف ليس فقط ما إذا كنت جزءًا من عملية اختراق Facebook، وأي انتهاكات أخرى ربما تم اختراق بياناتك فيها.

وهناك أداة أخرى للتحقق من أن رقم هاتفك ضمن قاعدة بيانات «Facebook» المسربة والتى اقترحها «Gizmodo» وهي «The News Every Day»، حيث تقوم بإدخال رقم هاتفك لمعرفة ما إذا كان جزءًا من الانتهاك، أو الاختراق.

ووفقًا لـ«David Johnstone»، مبتكر الموقع، فمن أجل حماية خصوصيتك، يقوم الموقع بإنشاء أرقام هواتف عشوائية تبدأ بنفس الأرقام الخمسة مثل رقمك وترسل 99 رقمًا مزيفًا ورقمًا حقيقيًا واحدًا إلى الخادم، لذلك يمكن أن أعرف ما هو الرقم الحقيقي.

خطوات عليك اتخاذها حال تعرضك للاختراق

وحال اكتشفت أن بياناتك قد تعرضت للاختراق على تطبيق Facebook فعليك اتخاذ بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها في تغيير كلمات المرور المخترقة، واستخدام مدير كلمات المرور حتى تتمكن من إنشاء وتتبع كلمات مرور فريدة لكل موقع بحيث «إذا تم اختراق أحد المواقع، فلن يؤثر ذلك على أي موقع آخر»، واستخدم المصادقة ذات العاملين لمزيد من الأمان، والبقاء متيقظًا لأخبار أي انتهاكات أخرى.