6 نصائح ذهبية لتأمين حسابك في فيسبوك ضد الاختراق

يفضل دائما الاطلاع على إعدادات الخصوصية الخاصة بحساب فيسبوك بانتظام، وذلك لضمان وصول تطبيقات وخدمات معينة فقط إلى البيانات التي تريد مشاركتها.

وقال موقع «Cnet» إن تطبيق فيسبوك يُعد أحد أكبر المكتنزين على الإنترنت للبيانات الشخصية للمستخدمين، لذلك تعد معلوماتنا الخاصة هدفا رئيسيا للجهات الفاعلة السيئة المحتملة والمخترقين، ولا يعني الوصول إلى معلوماتك دائمًا الوصول المباشر إلى حسابك بسبب كلمة مرور سيئة، ولكن يمكن أن تكون من خلال الموافقة على تطبيق يمكن أن يتسبب في ضرر للحسابات الخاصة، لذلك يجب الاطلاع على إعدادات الخصوصية الخاصة بحساب فيسبوك بانتظام.

وأضاف أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن يتم تخصيص بضع دقائق لتأمين حسابك على فيسبوك، لذلك يوصي الموقع باتباع خطوات معينة على جهاز كمبيوتر وليس على الهاتف لتأمين حسابك:

1- استخدم كلمة مرور قوية بالإضافة إلى المصادقة الثنائية:

أول الأشياء التي يجب عليك القيام بها لتأمين حسابك على فيسبوك هي إنشاء كلمة مرور قوية وتمكين المصادقة الثنائية، وقد يبدو هذا واضحا، لكن لا يجب المبالغة في أهميته.

ويجب عليك التأكد من أنك لا تستخدم نفس كلمة المرور للحسابات المهمة مثل تطبيقك المصرفي، استخدم مدير كلمات المرور للمساعدة في إنشاء كلمات المرور الفريدة الخاصة بك، والأهم من ذلك تذكرها، ثم انتقل إلى صفحة الأمان وقم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك.

بمجرد حصولك على كلمة مرور جديدة، قم بتمكين المصادقة الثنائية (2FA) ، وستحتاج إلى إدخال كلمة المرور الآمنة والرمز الذي تم إنشاؤه عشوائيا كلما قمت بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2- انتقل إلى إعدادات وأدوات الخصوصية:

يحتوي فيسبوك على قسم خصوصية مخصص لحسابك، في هذا القسم، يمكنك القيام بأشياء مثل تعيين إعداد الخصوصية الافتراضي للمنشورات المستقبلية، والتحكم في من يمكنه إرسال طلبات صداقة إليك وتحديد المعلومات التي يمكن للأشخاص استخدامها للبحث عن حسابك.

ثم انتقل من خلال كل خيار في صفحة إعدادات وأدوات الخصوصية واضبط كل خيار حسب رغبتك، ويفضل تعيين مشاركاتك المستقبلية على الأصدقاء، وقصر خيارات البحث عن رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني على «الأصدقاء» أو «أنا فقط» لضمان عدم تمكن أي شخص لديه سوى جزء من معلوماتك الشخصية من العثور على حسابك.

3- إزالة المشاركات السابقة من أعين الجمهور:

لقد تغيرت الطريقة التي نستخدم بها الشبكات الاجتماعية قليلا، خاصة عندما أصبحنا أكثر وعياً بكيفية استخدام فيسبوك.

لحسن الحظ ، يمكنك تقييد مشاركاتك السابقة بحيث لا تكون مرئية لأي شخص قد يعثر على ملفك الشخصي، وللقيام بذلك انتقل إلى قسم الخصوصية وابحث عن تحديد الجمهور للمشاركات التي شاركتها مع أصدقاء الأصدقاء أو عامة؟ وانقر عليها.

سيتحول بعد ذلك إلى خيار يسمى الحد من جمهور المنشورات القديمة في جدولك الزمني، بعد ذلك، انقر فوق الزر المسمى تحديد المشاركات الأخيرة، وسيتم تغيير أي شيء شاركته علنًا أو مع أصدقاء الأصدقاء إلى مشاركته مع الأصدقاء فقط، وبالتالي تحديد من يمكنه رؤيته.

4- تدقيق الأجهزة مع الوصول إلى حسابك:

على مر السنين ، قمنا جميعًا بتسجيل الدخول إلى حساباتنا على فيسبوك من مختلف الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والعديد من الأجهزة الأخرى.

ويحتفظ فيسبوك بسجل للأجهزة التي يمكنها الوصول إلى حسابك، ويسهل إلغاء الوصول إلى جهاز مارق أو جهاز نسيت تسجيل الخروج منه، لتشغيل هذه الخاصية عليك عرض قائمة بجميع هذه الأجهزة ضمن قسم مكان تسجيل الدخول في صفحة الأمان وتسجيل الدخول، إذا كان لديك العديد من الأجهزة، فانقر فوق «مشاهده المزيد» لعرض القائمة بأكملها.

ولإزالة جهاز من القائمة، انقر على أيقونة ثلاثية النقاط على يمين اسم الجهاز ثم تسجيل الخروج، حيث سيتم سؤالك عما إذا كنت تريد إزالة جميع المنشورات الواردة من هذا الجهاز من حسابك أيضًا أم لا؛ ميزة ملائمة في حالة تمكن شخص ما من الوصول إلى حسابك ونشره بدون إذنك.

بدلاً من ذلك، يمكنك تسجيل الخروج من كل جهاز مرتبط بحسابك بالنقر فوق رؤية المزيد > تسجيل الخروج من جميع الجلسات في أسفل القائمة.

5- البحث في التطبيقات مع إمكانية الوصول:

في نفس السياق ، منحنا جميعًا عددًا لا يحصى من التطبيقات الوصول إلى حساب فيسبوك الخاص بنا، وبمرور الوقت، يتخلى المطورون عن بعض التطبيقات ويصبحون في النهاية خطرًا أمنيًا، إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى قاعدة بيانات المستخدمين الخاصة بالتطبيق، فيمكنهم الوصول إلى بعض ميزات حساب فيسبوك الخاص بك.

وللحد من هذه المشكلة قم بزيارة صفحة التطبيقات ومواقع الويب لعرض التطبيقات النشطة التي يمكنها الوصول إلى حسابك، وانقر فوق مربع الاختيار الموجود بجوار أي تطبيقات تريد إزالتها ، متبوعًا بالزر إزالة .

ويجب عليك أيضا إزالة أي التطبيقات القديمة التي انتهت عن طريق النقر على الوصول إلى حسابك انتهت التبويب في الجزء العلوي من الصفحة.

6- اوقف أو احذف سجل المواقع على هاتفك:

يستخدم فيسبوك وصوله إلى بيانات الموقع من هاتفك لإنشاء خريطة لسجل موقعك، يمكنك حذف سجل موقعك هنا، أو إذا كنت تفضل عدم قيام فيسبوك بتخزين سجل المواقع الخاص بك على الإطلاق، فيمكنك إيقاف تشغيل سجل الموقع على نفس الصفحة.

ويمكن إيقافها على هاتف أندرويد من خلال افتح تطبيق فيسبوك ثم اضغط على أيقونة ثلاثية الخطوط، ضمن الإعدادات والخصوصية، حدد اختصارات الخصوصية متبوعة بإدارة إعدادات موقعك على بطاقة الخصوصية، بعد ذلك، حدد سجل الموقع > عرض سجل المواقع وأدخل كلمة مرور حسابك عندما يُطلب منك ذلك، وأخيرًا ، اضغط على أيقونة ثلاثية النقاط في الزاوية العلوية اليمنى وحدد حذف كل سجل المواقع.

تتشابه العملية مع iPhone، فعليك افتح تطبيق فيسبوك وانقر على الأيقونة المكونة من ثلاثة أسطر ، ثم الإعدادات والخصوصية، ثم حدد اختصارات الخصوصية متبوعة بإدارة إعدادات موقعك على بطاقة الخصوصية، وحدد سجل المواقع > عرض سجل المواقع وأدخل كلمة مرور حسابك عندما يُطلب منك ذلك، وأخيرًا ، اضغط على أيقونة ثلاثية النقاط في الزاوية العلوية اليمنى وحدد حذف كل سجل المواقع.