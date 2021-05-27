خطوات وشروط وأسعار الحصول على شقة بإسكان الشباب التابع لـ«الأوقاف»

تبدأ هيئة الأوقاف المصرية خلال الفترة المقبلة بيع كراسات شروط حجز مشروع إسكان الشباب، بدءًا من الثلاثاء المقبل الموافق 1 يونيو، وحتى نهاية الشهر، مقابل 300 جنيه للكراسة.

وينشر موقع «الوطن» تفاصيل التقديم في مشروع إسكان الشباب، الذي أعلنت عنه هيئة الأوقاف المصرية، وأيضًا أسعار وشروط التقديم.

خطوات وشروط وأسعار الحصول على شقة بإسكان الشباب

وتأتي شقق إسكان الشباب في مدينتي السادات بمحافظة المنوفية والعاشر من رمضان بالشرقية، ويعرض الحجز في هذا المشروع للجمهور من جميع المحافظات، وتشترى كراسة الشروط من هيئة الأوقاف بمنطقة الدقي مقابل 300 جنيه، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر لمدة شهر.

طرق السداد والأسعار

الوحدات المطروحة للبيع يوجد منها نموذجين والفرق يكون في المساحة والتي تتراوح بين 60 وحتى 81 مترًا، ويسدد مبلغ 15 ألف جنيه للنموذج الأول بالمساحة الأقل، و20 ألف جنيه للنموذج الآخر، وتأتي الأسعار وفقًا لأسلوب السداد؛ إذ تتراوح سعر الشقة التي سيسدد ثمنها على 3 سنوات بـ168 ألف جنيه، والـ10 سنوات بـ200 ألف جنيه، والـ15 سنة بـ220 ألف.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- أصل مفردات مرتب حديثة للزوج والزوجة ولا يزيد الدخل عن 4750 جنيها للمتزوج، ولا عن 3500 جنيه للعازب.

- صورة بطاقة الزوج والزوجة سارية.

- صورة قسيمة الزوج للمتزوج.

- أصل إيصال مرافق حديث «كهرباء – غاز – مياه».

- صورة إيصال جدية الحجز.

- كراسة الشروط.

وتخصص الشقق بنظام القرعة العلنية، وليس بنظام الأولوية كما يحدث في مشروع الإسكان الاجتماعي؛ إذ أن بعد انتهاء الفترة المخصصة للحجز سيعلن عن موعد للقرعة، وتختار عدد من الحاجزين بشكل عشوائي، وفقا لعدد الوحدات الموجودة.