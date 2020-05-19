إزالة 10 حالات تعد على "إسكان الشباب" في الشروق

صرح المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم شن حملة لإزالة مخالفات الوحدات السكنية بمنطقة إسكان الشباب بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح أن لجنة الإزالة الفورية المشكلة بعضوية كل من جهاز مدينة الشروق وشرطة التعمير تمكنت من إزالة 10 حالات تعد لبعض مالكي الوحدات السكنية بالمنطقة، حتى يتسنى استكمال أعمال الصرف الخاصة بالعمارات، وكذا عمل الصيانة الدورية للغرف، مع تحرير محضر مخالفة على الوحدة وإلزامه بإعادة الشيء لأصله.

كما أكد أن الحملات مستمرة ولن يتم السماح بأي أعمال مخالفة حفاظاً على النسق المعماري لمدينة الشروق، مضيفا أن بعض المخالفات تمثلت في زيادة بلكونات الدور الأرضي بغرض ضم مساحة للوحدة، والذي يعتبر تعديا على أملاك الدولة والمرافق العامة بالمنطقة.

وأشار إلى أن بعض المتعدين نفذوا مبان خارج حدود وحداتهم أعلى غرف الصرف وحجب مواسير التغذية الخاصة بالعمارة، والذي ينتج عنه عدم التمكن من أعمال الصيانة، وكذا عدم استكمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحي الأرضية الجارية بالمنطقة.

وأوضح أن حملات الإزالة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتصدي والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وتحويلها للنيابة العسكرية، وردع المخالفين الذين يحاولون استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.