طقس الخميس.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين جومانا ماهر وحسام حداد، حالة الطقس اليوم الخميس.

الطقس خلال ساعات النهار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة والطقس، وأن يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدلا على السواحل الغربية، ومائل للحرارة على السواحل الشرقية، وحارا على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

الطقس ليلا

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيفا على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية

وأشارت هيئة الأرصاد إلى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

درجات الحرارة

القاهرة العظمى 36 والصغرى 21.

الإسكندرية العظمى 29 الصغرى 20.

مرسى مطروح العظمى 26 والصغرى 18.

سيوة العظمى 37 والصغرى 19.

بورسعيد العظمى 28 والصغرى 21.

دمياط العظمى 28 والصغرى 21.

الإسماعيلية 35 والصغرى 22.

السويس العظمى 36 والصغرى 20.

العريش العظمى 31 والصغرى 19.

طابا العظمى 35 والصغرى 22.

سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 18.

شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 26.

الغردقة العظمى 37 والصغرى 25.

الفيوم العظمى 36 والصغرى 22.

بني سويف العظمى 37 والصغرى 22.

المنيا العظمى 37 والصغرى 22.

أسيوط العظمى 38 والصغرى 23.

قنا العظمى 41 والصغرى 23.

الأقصر العظمى 42 والصغرى 24.

أسيوط العظمى 42 والصغرى 24.

الوادي الجديد العظمى 40 والصغرى 23.

شلاتين العظمى 38 والصغرى 26.

حلايب العظمى 35 والصغرى 27.