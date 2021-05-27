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رئيس الحجر الزراعي عن البطيخ المسرطن: «كلام فارغ وغير منطقي»

«العطار» عن مروجي الإشاعات: ربنا فضحهم وبلدنا محفوظة

كتب:

محمد عزالدين
09:21 ص | الخميس 27 مايو 2021
البطيخ

البطيخ

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، عن حقيقة انتشار البطيخ المسرطن في الأسواق المصرية والجدل الدائر حول ذلك، وأكد أنه علميا لا يوجد ما يسمى بفاكهة مسرطنة، «كل ده كلام فارغ وغير منطقي».

وأضاف «العطار»، خلال اتصال هاتفي برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان جومانا ماهر وحسام حداد، أن من حسن الحظ أن مروجي هذه الإشاعات غير متخصصين وغير علميين، حيث ادعوا أن سبب السرطان هو المبيدات.

وأردف أنه من المعروف أن للبطيخ قشرة سميكة، وبالتالي من الصعب للغاية تأثرها ببقايا المبيدات، لأن نفاذه من سطح البطيخة الخارجي حتى داخلها احتمال ضعيف جدا وصعب للغاية.

وتابع: «ربنا فضحهم وكشفهم علشان خاطر البلد، مصر الحمد لله محفوظة، وربنا دايما راعيها برعايته، هما بيقولوا كلام عكس بعضه، وبيبقى الرد عليهم في منتهى السهولة، بس لازم الرد يكون محتاج حد متخصص».  

وأكد على أن كل هذه الأقاويل مجرد إشاعات فردية لترويجها، والبعض يستغل السوشيال ميديا بشكل خاطئ وترويج الإشاعات والإساءة للدولة والشعب، بدلا من استخدام هذه الوسائل للتواصل الاجتماعي، ولا يتوقع أن يكون مصدر الإشاعة حالة فردية فقط، ومروج الإشاعة يستغل هذه الحالة ويحولها لحالة عامة.

وواصل: «لو واحد اشترى بطيخة وكانت مركونة في الشمس بقالها كتير فالبطخية باظت، ودي حالة واحدة، أو واحد اشترى بطيخة وهو بيقطعها في البيت والسكينة مكنتش نضيفة ومش مغسولة كويس، أو واحد قطعها وحطها في طبق مش مغسول كويس، ودي مبررات وأسباب تؤدي إلى إن ممكن واحد ياكل بطيخ وبعدها يتعب».

وأشار إلى أن أعراض تسمم المبيدات مختلفة للغاية عما تم ترويجه في السوشيال ميديا، «لو حد لا قدر الله أكل بطيخ أو أي فاكهة مرشوشة بالمبيد قبل ما تتجمع ده ملهوش علاقة بالنزلات المعوية، كل ده كلام فارغ، وليست من أعراض الإصابة بالمبيدات».

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