«السكة الحديد» تحصل 81 ألف جنيه غرامات التدخين والتزويغ من دفع الأجرة

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن قيام الهيئة بمواصلة توقيع غرامات على المخالفين لتعليماتها، من حيث استقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، واستقلال القطارات دون كمامة، والتسطح أعلى القطارات، والركوب بين فواصل العربات، والتدخين داخل عربات القطارات، حيث وقعت الهيئة نحو 350 غرامة على العديد من الركاب استقلوا القطارات دون تذكرة خلال الأسبوع الحالي، بواقع 50 غرامة بالقطارات الروسية الجديدة، بـ50 جنيها لكل غرامة، و150 بقطارات الضواحي، بـ10 جنيهات، و150 غرامة بقطارات الدرجة الثالثة، بـ20 جنيها، ليصبح إجمالي غرامات المتهربين من دفع قيمة التذكرة في أسبوع، 7000 جنيه.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم توقيع نحو 700 غرامة على الركاب المدخنين داخل عربات القطارات، بـ70 جنيها للغرامة، ليصل إجمالي غرامات التدخين في أسبوع إلى 49 ألف جنيه، موضحا أنه تم توقيع 50 غرامة على الجالسين بين فواصل عربات القطارات، بـ200 جنيه للغرامة الواحدة، بإجمالي 10 آلاف جنيه، منوها إلى أنه تم توقيع 300 غرامة على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل عربات القطارات بسبب كورونا، بـ50 جنيها للغرامة، بإجمالي 15 ألف جنيه.

وأشار المصدر، إلى أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية أو دون تذكرة، مؤكدا على أنه طالب بتوقيع جميع الغرامات على المخالفين لتعليمات السكة الحديد، لعودة الانضباط.

أسعار غرامات القطارات 2021 على جميع الركاب

وترصد «الوطن» أسعار غرامات القطارات 2021، على جميع الركاب المخالفين لتعليمات السكة الحديد، كما يلي:

1- 70 جنيهًا غرامة التدخين داخل عربات القطارات أو بين طرقاتها أثناء رحلة القطار أو أثناء توقفه.

2- 10 جنيهات غرامة حال استقلال قطارات الضواحي.

3- 20 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات المميزة والمطورة «الدرجة الثالثة».

4- 30 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات المكيفة والأسباني والفرنساوي «الدرجة الثانية».

5- 40 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات الـVIP الدرجة الأولى.

6- 50 جنيهًا غرامة حالة استقلال القطارات الروسية الجديدة ذات التهوية الديناميكية «العادية» دون تذكرة.

7- 50 جنيهًا غرامة في حالة دخول منشآت السكة الحديد وملحقاتها دون تذكرة أو من غير الأماكن المخصصة لذلك.

8- 50 جنيهًا غرامة في حالة العبور من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة.

9- 50 جنيهًا غرامة في حالات إلقاء المخالفات أو البصق داخل المحطات أو القطارات.

10- 210 جنيهات غرامة في حال حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض الجمهور للمضايقة والأذى.

11- 50 جنيهًا غرامة في حالة النزول والصعود من القطارات أثناء مسيرها أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

12- 210 جنيهات في حالة حمل الراكب أي مواد قابلة للاشتعال.

13- 200 جنيه غرامة حال ركوب المواطنين أعلى أسطح القطارات أو بين عرباته أو في أي مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر.

14- 200 جنيه غرامة العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركتها على الخطوط.