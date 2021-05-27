لهواة «الألماني».. إليكم أرخص 4 سيارات في السوق المصري

الجميع يبحث عن أفضل سيارة في العالم وأرخصهم من حيث الثمن، وبين تلك السيارات الألماني الصنع، وترصد «الوطن» أرخص 4 سيارات ألمانية في السوق المصري وعرض أسعارهم ومواصفاتهم لموديل 2021.

أوبل استرا بسعر 320 ألف

تتميز سيارة أوبل استرا 2021 بأنها أرخص سيارة ألماني بسعر 320 ألف جنيه وتمتلك السيارة محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 140 حصان ودرجة للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.2 ثانية، وتعتبر من أفضل السيارات السيدان الموجودة، وشهدت رواجا في السوق المحلي.

أوبل كروس لاند2021 بسعر 325 ألف

شهد سوق السيارات المحلي للسنة الثالثة طرح سيارة أوبل كروس لاند الرياضية الشبيهة بالسيارات الهاتشباك، ويبدأ سعر السيارة من 325 ألف جنيه، وهي من فئة السيارات الكروس أوفر تحت المدمجة، وتعتبر السيارة واحدة من أحدث الطرازات الجديدة في هذه الفئة، لأن تم طرحها لأول مرة منذ عامين، وحققت السيارة مجموعة من المبيعات المتوسطة حتى الآن، لكن تقوم الشركة بإضافة العديد من المميزات لها، ومازالت السيارة لم تتجاوز نسبة مبيعاتها 50%.

وتمتلك أوبل كروس لاند محرك 4 سلندر 1200 سي سي تيربو يخرج قوة 110 حصان و200 نيوتن متر عزم، بالإضافة إلى ناقل حركة من النوع الاتوماتيك من 6 نقلات يدفع الحركة إلى العجلات الأمامية، وتمتاز السيارة بجنوط رياضية بقياس 17 بوصة مصنوعة من الألومنيوم، بالإضافة إلى فتحة سقف بانوراما في السقف ووسائد هوائية أمامية.

سكودا اوكتافيا a8 2021

سعر السيارة 400 ألف جنيه، وتمتلك سكودا سمعة جيدة في السوق المحلي، ويرغب فيها الكثير من المصريين بسبب سمعتها خلال السنوات السابقة، وتعتبر الفئة الأولى من سيارات أوكتافيا موديل 2021 هي أرخص سيارة بسعر 400 ألف جنيه، وتمتلك محرك TSI تيربو، سعة 1400 سي سي، قوة 150 حصان وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

فولكس فاجن جولف

تعتبر سيارة فولكس فاجن جولف هي السيارة الثانية الأعلى مبيعا بعد السيارات اليابانية وهي سيارة شبابية، حيث يبدأ سعر السيارة من 389 ألف جنيه الفئة الأولى .

وتمتلك السيارة محرك 4 سلندرات بسعة 1,4 لتر يتصل بشاحن توربيني للهواء يخرج قوة قدرها 150 حصان ميكانيكي وعزم دوران 250 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أتوماتيك من 7 نقلات DSG يدفع الحركة إلى العجلات الأمامية، وأرقام التسارع الرسمية المعلن عنها من السكون إلى سرعة 100 كم \ساعة في خلال 9 ثواني، وأقصى سرعة لها 210 كم \ساعة والمحرك يعتبر اقتصادي في استهلاك الوقود بسبب معدل الاستهلاك لا يتجاوز 5 لتر لكل 100 كم.