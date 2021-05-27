«مودة»: 200 ألف حالة طلاق في 2018.. 15% منها بالعام الأول

قالت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بدأت في تنفيذ هذا المشروع بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن واقع المؤشرات المقلقة للغاية، والتي تشير إلى أن معدلات الطلاق مصر ارتفعت للغاية، وهذه ظاهرة جديدة على المجتمع المصري، والذي كان يتميز بقوة النواة أي الأسرة، فوصلت معدلات الطلاق في 2017 أي قبل عام من إطلاق المشروع وصلت لـ 198 ألف حالة طلاق، أعقبها زيادة بنسبة 7%، حيث وصلت لـ 211 ألف حالة عام 2018، وهذه أرقام كبيرة.

وأضافت «فارس»، خلال لقاء برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميان جومانا ماهر وحسام حداد، أن معدلات الطلاق في عام 2000 كانت 62 ألف حالة طلاق فقط، وبالتالي المنحنى في ارتفاع، مما استدعى لإيجاد وقفة لهذه المؤشرات، خاصة أن حالات الطلاق تحدث للزيجات التي لم يتعدى الزواج بها فترة طويلة.

وأشارت إلى أن 38% من حالات الطلاق المسجلة عام 2018 كانت في أول ثلاث سنوات من عمر الزيجة، و15% من العام الأول، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتة أن البعض يقول إن السنة الأولى من الزواج تكون هي أصعب سنة، لكن قرار أو كلمة الطلاق كانت صعبة للغاية في الماضي، والموضوع حاليا أصبح سهل.

وأكدت أن مصر في السنوات الأخيرة معدلات الزواج ما بين 800 لـ 900 ألف زواج سنويا، في حين أن معدلات الطلاق 200 ألف حالة، وهذا رقم كبير ومخيف، وهي نسبة كبيرة تصل لـ 20%، لافتة أن تحليل الطلاق المبكر قد يرجع لعدم الاختيار الصحيح فالعاطفة تغلب عليهم والنظر إلى المميزات دون العيوب، وفترة الخطوبة هدفها التمهل في الاختيار.