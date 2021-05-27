طلاب ثانوية عامة: امتحان الجغرافيا سهل و«الكيمياء» تحتاج وقتا إضافيا

أشاد عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي، بعمل سيسيتم جهاز التابلت في نهاية الامتحان التجريبي الثاني اليوم، مؤكدين أنه لا توجد أي مشكلات تقنية واجهتهم أثناء الامتحان، موضحين أن الامتحان يحتاج إلى وقت إضافي على الوقت المحدد للإجابة على أسئلته وهو 30 دقيقة.

وقال عبدالرحمن فاروق، طالب بالصف الثالث الثانوي، إن امتحان الجغرافيا لم يشمل أي أسئلة معقدة، موضحاً أنه تكون من 20 سؤالاً اختيارياً تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

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وأضاف «فاروق» لـ«الوطن»، أن أسئلة الامتحان مباشرة إلا أن السماح بدخول الكتاب المدرسي مهم للغاية، مؤكداً أن مادة الجغرافيا تشمل عددا كبيرا من الخرائط، لأن الكتاب المدرسي يساعد الطالب على إدراك الخرائط وشكلها: «أنا مش هلحق أفحظ كل الخرائط اللي في الكتاب»، لافتا إلى أن الامتحان اشتمل على 5 نقاط اختيارية من الخرائط.

من جانبه، قال الطالب إبراهيم وجيه، بالصف الثالث الثانوي، إن امتحان مادة الكيمياء تكون من 30 سؤالا، موضحاً أنه لم يتمكن من الإجابة على جميع الأسئلة بسبب ضيق الوقت، مضيفا: «30 نقطة في 30 دقيقة ده صعب جداً لازم يكون فيه وقت إضافي».

وأضاف «وجيه» لـ«الوطن»، أنه جاء للامتحان لتجربة نظام البابل شيت مع التابلت، مؤكدا: «المدرسة نبهت علينا أنه هيتم توزيع بابل شيت مع التابلت في اللجنة ونحل عليه الأسئلة بس مفيش حاجة اتوزعت علينا».

وفي سياق متصل، أكد الطالب يوسف سمير، والذي أدى الامتحان بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، أن امتحان الكيمياء جاء في مستوى متوسط، إلا أنه كان يحتاج لوقت إضافي، مؤكدا أن مادة الكيمياء بها العديد من العناصر والخطوات العلمية لحل المسائل.

وفي سياق متصل، أكد حسين عبدالحكيم، مدير إدارة مدرسة السعيدية الثانوية، أنه لم تصله أي تعلميات جديدة بشأن تطبيق نظام البابل شيت في الإمتحان، مؤكداً أن الامتحان عقد إلكترونيا فقط على التابلت.

وأضاف «عبدالحكيم» لـ«الوطن»، أنه كانت هناك تعليمات بشأن عقد نظام الامتحان التجريبي بنظام بابل شيت مع التابلت إلا أن المدرسة لم تصلها أي أوراق للامتحان، لافتاً إلى أنه تم تكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.